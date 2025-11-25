Ram Mandir Dhwajarohan 2025: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം: ധ്വജാരോഹണ ചടങ്ങ് ഇന്ന്, പ്രധാനമന്ത്രി പതാക ഉയർത്തും

അയോധ്യ: അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ ധ്വജാരോഹണ ചടങ്ങ് ഇന്ന് നടക്കും. ഇത് ശ്രീരാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ്.
ഏതൊരു പുണ്യകർമ്മത്തിനും ഏറ്റവും ശുഭകരമാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന സമയമായ അഭിജിത് മുഹൂർത്തത്തിലാണ് പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ 11:58 നും ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കും ഇടയിലാണ് അഭിജിത് മുഹൂർത്തം. ഇത് ശ്രീരാമൻ്റെ ജന്മ നക്ഷത്രവുമായി യോജിക്കുന്നു. പൂർത്തിയാക്കിയ രാമക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെ രാം-സീത വിവാഹോത്സവത്തിൻ്റെ ആദ്യ ആഘോഷം കൂടിയാണിത്. അഞ്ചു വർഷവും മൂന്ന് മാസവും കൊണ്ടാണ് അയോധ്യാ രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന മന്ദിരത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നത്.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തറക്കല്ലിട്ടതും കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതും. ഇന്ന് രാവിലെ മോദി സാകേത് കോളേജിൽനിന്നും അയോധ്യാധാമിലേക്ക് റോഡ് ഷോയും നടത്തും.
