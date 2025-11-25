English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ram Mandir Dhwajarohan 2025: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം: ധ്വജാരോഹണ ചടങ്ങ് ഇന്ന്, പ്രധാനമന്ത്രി പതാക ഉയർത്തും

Ram Mandir Dhwajarohan 2025: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം: ധ്വജാരോഹണ ചടങ്ങ് ഇന്ന്, പ്രധാനമന്ത്രി പതാക ഉയർത്തും

Ram Mandir Dhwajarohan 2025 Updates: ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഗോപുരത്തിന്റെയും പുറം മതിലിന്റെയും പൂർത്തീകരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ധ്വജാരോഹണ ചടങ്ങ് ഇന്ന് നടക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 25, 2025, 10:01 AM IST
  • അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ ധ്വജാരോഹണ ചടങ്ങ് ഇന്ന് നടക്കും
  • ഇത് ശ്രീരാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ്

Ram Mandir Dhwajarohan 2025: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം: ധ്വജാരോഹണ ചടങ്ങ് ഇന്ന്, പ്രധാനമന്ത്രി പതാക ഉയർത്തും

Also Read: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ജനുവരിയിൽ നടപ്പിലാക്കുമോ? ToR ജീവനക്കാർക്ക് ടെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുമോ?

ഏതൊരു പുണ്യകർമ്മത്തിനും ഏറ്റവും ശുഭകരമാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന സമയമായ അഭിജിത് മുഹൂർത്തത്തിലാണ് പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ 11:58 നും ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കും ഇടയിലാണ് അഭിജിത് മുഹൂർത്തം. ഇത് ശ്രീരാമൻ്റെ ജന്മ നക്ഷത്രവുമായി യോജിക്കുന്നു. പൂർത്തിയാക്കിയ രാമക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെ രാം-സീത വിവാഹോത്സവത്തിൻ്റെ ആദ്യ ആഘോഷം കൂടിയാണിത്. അഞ്ചു വർഷവും മൂന്ന് മാസവും കൊണ്ടാണ് അയോധ്യാ രാമക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന മന്ദിരത്തിന്‍റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നത്.

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സമ്മർദ്ദം; കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അന്തസും പദവിയും വർധിക്കും

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ തറക്കല്ലിട്ടതും കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതും. ഇന്ന് രാവിലെ മോദി സാകേത് കോളേജിൽനിന്നും അയോധ്യാധാമിലേക്ക് റോഡ് ഷോയും നടത്തും.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Ram Mandir DhwajarohanRam Mandir Flag HoistingPM Modi Ayodhya visit todayRam Mandir completeAbhijeet Muhurat time Ram Mandir

