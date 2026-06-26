/Ram Temple Theft Case: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവനക്കൊള്ളക്കേസ്; ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായ് രാജിവച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സംഭാവനകൾ വെട്ടിച്ച സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് രാമജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായ് രാജിവച്ചു. ട്രസ്റ്റ് അംഗമായ അനിൽ മിശ്രയും സംഭവത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ട് വ്യക്തികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ക്ഷേത്രനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ചമ്പത് റായ് ഇപ്പോൾ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്. തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലെ ജീവനക്കാരായ ലവ്കുശ് മിശ്ര, അനുകൽപ് എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞദിവസം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.
ഇവരുടെ വസതിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഭണ്ഡാരത്തിലെ പണം തിട്ടപ്പെടുത്താൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഇവർ, പണം എണ്ണുന്നതിനിടയിൽ കവർച്ച നടത്തുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികൾ അവിനാഷ് ശുക്ല, മനീഷ് യാദവ്, ചമ്പത് റായിയുടെ അടുത്ത അനുയായിയും ഡ്രൈവറുമായ ടിന്നു യാദവ് എന്നിവരാണ്.
ഇതിൽ മനീഷ് യാദവ് ടിന്നു യാദവിന്റെ ബന്ധുവാണ്. ഭക്തരുടെ പണം വ്യാപകമായി തട്ടിയെടുക്കുന്നു എന്ന പരാതിയെത്തുടർന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്ഐടി) നിയോഗിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് എട്ടുപേരെ പ്രതി ചേർത്ത് എഫ്ഐആർ തയാറാക്കിയത്.
ട്രസ്റ്റ് അംഗമായ കൃഷ്ണ മോഹന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മാസം 13-നാണ് എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചതും തുടർന്ന് സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതും. ജൂൺ ആറിന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് ആരോപണം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത്.
ഇതിന് പിന്നാലെ ചില ബിജെപി നേതാക്കളും വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര അധ്യക്ഷൻ അലോക് കുമാറും സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2024 ജനുവരി 22-ലെ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങിന് ശേഷം, പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള പലരുടെയും സാമ്പത്തിക നിലയിലുണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള വളർച്ചയാണ് സംശയങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്.
ചമ്പത് റായിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരുടെ സ്വത്തുക്കളിലും വലിയ വർധനവുണ്ടായതായി എസ്ഐടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏറെ നാളായി ഈ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിരുന്നുവെന്നും, ഉന്നത സ്വാധീനമുള്ളവർക്ക് പങ്കുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പലരും ഇത് പുറത്തുപറയാൻ ഭയപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ നിഗമനം.
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