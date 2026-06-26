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Ram Temple Theft Case: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവനക്കൊള്ളക്കേസ്; ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായ് രാജിവച്ചു

Ram Mandir Donation Row: രാമജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായ് രാജിവച്ചു. ട്രസ്റ്റ് അംഗമായ അനിൽ മിശ്രയും സംഭവത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 26, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:39 PM IST
Ram Temple Theft Case: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവനക്കൊള്ളക്കേസ്; ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായ് രാജിവച്ചു
Image Credit: Champat Rai | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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