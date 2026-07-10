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Ram Mandir Donation Theft Case: അയോധ്യക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക മോഷണം; എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിനിടെ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടരാജി

Ram Mandir donation theft case: കാണിക്ക എണ്ണുന്ന ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന 25 ജീവനക്കാരാണ് കൂട്ടത്തോടെ രാജിവച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 10, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:37 PM IST
Ram Mandir Donation Theft Case: അയോധ്യക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക മോഷണം; എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിനിടെ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടരാജി
Image Credit: Ayodhya | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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