/Ram Mandir Donation Theft Case: അയോധ്യക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക മോഷണം; എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിനിടെ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടരാജി

അയോധ്യ: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകളിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ (SIT) പരിശോധന തുടരുന്നതിനിടയിൽ, ക്ഷേത്രത്തിലെ ജീവനക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ രാജിവെച്ചു. കാണിക്ക എണ്ണുന്ന ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന 25 ജീവനക്കാരാണ് തങ്ങളുടെ പദവികൾ ഒഴിഞ്ഞത്.
ജോലി സമയം വർദ്ധിപ്പിച്ചതും വേതനം വെട്ടിക്കുറച്ചതുമുൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നിബന്ധനകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഈ നടപടി. കാണിക്ക എണ്ണൽ പ്രക്രിയയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (SBI) തുളസി ഉദ്യാൻ ശാഖയിലാണ് ജീവനക്കാർ തങ്ങളുടെ രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിച്ചത്.
ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ഡ്യൂട്ടി പൂർത്തിയാക്കിയ രണ്ട് ഡസനിലേറെ വരുന്ന ജീവനക്കാർ ഒന്നിച്ച് ബാങ്കിലെത്തി മെമ്മോറാണ്ടത്തോടൊപ്പം രാജി കൈമാറുകയായിരുന്നു. മുമ്പ് രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളായി ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന ജോലി ഒറ്റ ഷിഫ്റ്റാക്കി ചുരുക്കിയെന്നും, ഇതോടെ ആറ് മണിക്കൂർ ആയിരുന്ന പ്രവൃത്തി സമയം ഒൻപത് മണിക്കൂറായി ഉയർന്നുവെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ജോലി ഭാരം കൂടിയെങ്കിലും പ്രതിമാസ വേതനത്തിൽ കുറവുണ്ടായതായും, സമാനമായ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വ്യത്യസ്ത ശമ്പളമാണ് നൽകുന്നതെന്നും ജീവനക്കാർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, അനുവദനീയമായ മാസാവധികളുടെ എണ്ണം വെട്ടിച്ചുറച്ചതായും ഇവർ പരാതിപ്പെടുന്നു.
ജീവനക്കാരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള രാജി വ്യാഴാഴ്ചത്തെ കാണിക്ക എണ്ണൽ പ്രക്രിയയെ ബാധിച്ചു. ആവശ്യത്തിന് ആളില്ലാത്തതിനാൽ ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി, രാജിവെച്ചവർക്ക് പകരം പുതിയ ജീവനക്കാരെ അടിയന്തരമായി നിയമിക്കാനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
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