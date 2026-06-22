ലഖ്നൗ: അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര സംഭവനകളിൽ വൻ ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന ആരോപണത്തിൽ എസ്ഐടി പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് യോഗി ആദിത്യനാഥിന് സമർപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണ തട്ടിപ്പ് നടന്നത് കുംഭമേളക്കാലത്താണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളതായിട്ടാണ് വിവരം.
ഇതിന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന രാമജന്മഭൂമി തീര്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളും ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരും അയോധ്യ വിട്ടുപോകരുതെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം നിര്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. എസ്ഐടി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ രാം ലല്ലയ്ക്ക് ഭക്തര് അര്പ്പിച്ച സ്വര്ണം, വെള്ളി, രത്നങ്ങള് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തില് ക്രമക്കേടു നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ക്രമക്കേടുകള് ഏറെയും നടന്നത് 2025 ജനുവരി-ഫെബ്രുവരിയില് മഹാകുംഭമേളക്കാലത്താണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
അന്ന് ക്ഷേത്രത്തില് അഭൂതപൂര്വമായ തിരക്കുണ്ടാവുകയും സംഭാവനകള് കുമിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളെക്കുറിച്ച് തൃപ്തികരമായ ഉത്തരങ്ങള് നല്കാന് ട്രസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ആരോപണം അനുസരിച്ചു 200 മുതൽ 1400 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. എസ്ഐടിയ്ക്ക് 45 ദിവസത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ സ്വർണ്ണത്തിലും വെള്ളിയിലും തീർത്ത 1250 കട്ടകൾ കാണാനില്ലെന്ന ആരോപണമുണ്ട്.
ഈ മാസം 13 ന് സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി, എഎപി ഉള്പ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളുടെ ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് യുപി സര്ക്കാര് അന്വേഷണത്തിനായി എസ്ഐടിയെ നിയോഗിച്ചത്.
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