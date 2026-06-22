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Ram Temple Donations Row: അയോധ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നത് കുംഭമേളക്കാലത്തെന്ന് എസ്‌ഐടി റിപ്പോർട്ട്

Ram Temple Donations Row Updates: രാമക്ഷേത്ര സംഭാവനകളിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് എസ്‌ഐടി സമർപ്പിച്ചു, കൂടാതെ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നിലധികം ആളുകളിൽ നിന്ന് മൊഴികളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 22, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:31 AM IST
Ram Temple Donations Row: അയോധ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നത് കുംഭമേളക്കാലത്തെന്ന് എസ്‌ഐടി റിപ്പോർട്ട്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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