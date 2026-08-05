/RBI Repo Rate: പലിശ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ആർബിഐ; റിപ്പോ റേറ്റ് 5.25 ശതമാനത്തിൽ തുടരും

ന്യൂഡൽഹി: പലിശനിരക്കുകളിൽ മാറ്റംവരുത്താതെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ധനനയ പ്രഖ്യാപനം. റിപ്പോ നിരക്ക് 5.25 ശതമാനത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ ഗവർണർ സഞ്ജയ് മൽഹോത്രയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ആറംഗ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി ഐക്യകണ്ഠേന തീരുമാനിച്ചു. തുടർച്ചയായി നാലാം തവണയാണ് ബാങ്ക് പലിശനിരക്കുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത്.
ആഗോളതലത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ അസ്ഥിരതയും കാരണം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള പണപ്പെരുപ്പ ഭീഷണികളെ കരുതലോടെ നേരിടാനാണ് ആർ.ബി.ഐയുടെ ഈ നീക്കം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാൻ കടുത്ത സാമ്പത്തിക നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് നയമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.
ആർ.ബി.ഐ റിപ്പോ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്താത്തതിനാൽ ഭവന, വാഹന, മറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് വായ്പകളുടെ ഇ.എം.ഐകളിൽ ഉടനടി വർദ്ധനവോ കുറവോ ഉണ്ടാകില്ല. ബാങ്കുകളുടെ ഫണ്ടിംഗ് ചെലവുകളിലോ ലിക്വിഡിറ്റിയിലോ കാര്യമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തിടത്തോളം ബാങ്ക് വായ്പാ-നിക്ഷേപ നിരക്കുകളും നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരും.
ജൂലൈ 31 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 3.89 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ (41 ബില്യൺ ഡോളർ) വിദേശ നിക്ഷേപം രാജ്യത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് വിദേശനാണ്യ ശേഖരത്തിന് കരുത്തേകിയതും ആർ.ബി.ഐയുടെ തീരുമാനത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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