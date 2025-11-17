English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Delhi Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: ഉമർ നബിയുടെ മറ്റൊരു സഹായി കൂടി അറസ്റ്റിൽ

Delhi Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: ഉമർ നബിയുടെ മറ്റൊരു സഹായി കൂടി അറസ്റ്റിൽ

Delhi Blast: ശ്രീനഗർ സ്വദേശിയായ ജസീർ ബീലാൽ വാണിയാണ് എൻഐഎയുടെ പിടിയിലായത്.

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 17, 2025, 08:45 PM IST
  • ഉമർ നബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീകര സംഘത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയത് ഇയാളായിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
  • ഡ്രോൺ അടക്കം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്താനായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

Delhi Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: ഉമർ നബിയുടെ മറ്റൊരു സഹായി കൂടി അറസ്റ്റിൽ

ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടന കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിലായി. ശ്രീനഗർ സ്വദേശിയായ ജസീർ ബീലാൽ വാണിയാണ് എൻഐഎയുടെ പിടിയിലായത്. ഉമർ നബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീകര സംഘത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയത് ഇയാളായിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഡ്രോൺ അടക്കം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്താനായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഡ്രോണുകളെ റോക്കറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയും ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയെന്നും എൻഐഎ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, ഇന്നലെയാണ് ഉമർ നബിയുടെ സഹായി അമീർ റഷീദ് അലി എന്‍ഐഎയുടെ പിടിയിലായത്. ഇയാളുടെ പേരിലാണ് സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കാര്‍ വാങ്ങിയിരുന്നത്. നിലവില്‍ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 73 പേരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടനത്തിനുവേണ്ടി കാർ വാങ്ങാൻ ആണ് അമീർ റഷീദ് അലി ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുകയാണെന്നും എൻഐഎ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 15 ആയി വർദ്ധിച്ചു.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Delhi BlastRed Fort BlastarrestedNIAUmar Nabi arrested

