English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Red Fort Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: അൽ ഫലാ സർവകലാശാലയുടെ അംഗത്വം സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്ത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിസ്

Red Fort Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: അൽ ഫലാ സർവകലാശാലയുടെ അംഗത്വം സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്ത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിസ്

AIU suspends membership of Al Falah University: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടന കേസിലെ പ്രതികൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അൽ ഫലാ സർവകലാശാലയുടെ അംഗത്വം, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.   

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 14, 2025, 11:08 AM IST
  • സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനം നല്ല ശരിയായ രീതിയിലല്ലെന്ന് കാണിച്ചാണ് സസ്പെൻഷൻ.
  • തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയെന്ന് കാട്ടി അൽ ഫലാ സർവകലാശയ്ക്ക് നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ (NAAC) ബുധനാഴ്ച, കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Read Also

  1. NIA Probe In Delhi Blast: ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തിന്റെ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത് എൻഐഎ

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സംയമനം പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സംയമനം പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Chanakya Niti: കഠിനാധ്വാനികൾ ദരിദ്രരായി തുടരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ചാണക്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ
5
Chanakya Neeti
Chanakya Niti: കഠിനാധ്വാനികൾ ദരിദ്രരായി തുടരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ചാണക്യൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി സ്വർണവില
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി സ്വർണവില
Red Fort Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: അൽ ഫലാ സർവകലാശാലയുടെ അംഗത്വം സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്ത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിസ്

ഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടന കേസിലെ പ്രതികൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അൽ ഫലാ സർവകലാശാലയുടെ അംഗത്വം, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനം നല്ല ശരിയായ രീതിയിലല്ലെന്ന് കാണിച്ചാണ് സസ്പെൻഷൻ.

Add Zee News as a Preferred Source

Read More: ബിഹാറിൽ നിതീഷ് കുമാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക്, തകര്‍ന്നടിഞ്ഞ് മഹാസഖ്യം

"അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റീസ് (എ.ഐ.യു) യുടെ ബൈ-ലോകൾ അനുസരിച്ച്, എല്ലാ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളും നല്ല നിലയിൽ തുടരുന്നിടത്തോളം അംഗങ്ങളായി കണക്കാക്കും. എങ്കിലും മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിലുള്ള അൽ-ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നല്ല നിലയിലല്ലെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ,  അൽ-ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള എ.ഐ.യു അംഗത്വം ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. " എന്ന് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റീസ് നൽകിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു.  തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയെന്ന് കാട്ടി അൽ ഫലാ സർവകലാശയ്ക്ക് നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ (NAAC) ബുധനാഴ്ച, കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Association of All India UniversitiesRed Fort BlastAl Falah University

Trending News