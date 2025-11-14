ഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടന കേസിലെ പ്രതികൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അൽ ഫലാ സർവകലാശാലയുടെ അംഗത്വം, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനം നല്ല ശരിയായ രീതിയിലല്ലെന്ന് കാണിച്ചാണ് സസ്പെൻഷൻ.
"അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് (എ.ഐ.യു) യുടെ ബൈ-ലോകൾ അനുസരിച്ച്, എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും നല്ല നിലയിൽ തുടരുന്നിടത്തോളം അംഗങ്ങളായി കണക്കാക്കും. എങ്കിലും മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിലുള്ള അൽ-ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നല്ല നിലയിലല്ലെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, അൽ-ഫലാഹ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള എ.ഐ.യു അംഗത്വം ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. " എന്ന് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നൽകിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയെന്ന് കാട്ടി അൽ ഫലാ സർവകലാശയ്ക്ക് നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ (NAAC) ബുധനാഴ്ച, കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
