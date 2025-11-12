English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 12, 2025, 07:39 PM IST
ഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടന കേസിലെ പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച ചുവന്ന എക്കോസ്‌പോർട്ട് കാർ കണ്ടെത്തി. ഫരീദാബാദ് പൊലീസാണ് വാഹനം കണ്ടെത്തിയത്. ഹ്യൂണ്ടായി ഐ20 കാറിന് പുറമെ, ചുവന്ന ഇക്കോസ്പോർട്ടും ഉപയോഗിച്ചതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് വാഹനം കണ്ടെത്തിയത്. DL 10 CK 0458 നമ്പർ ചുവന്ന എക്കോസ്‌പോർട്ട് കാറാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്.

ഖൺവാലി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് കാർ കണ്ടെത്തിയത്. വ്യാജ വിലാസത്തിലാണ് ഈ കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് ദില്ലി ന്യൂ സീലംപൂരിലെ ഒരു വിലാസത്തിലാണ്. പൊലീസ് ഇവിടെയെത്തി പരിശോധന നടത്തി. വ്യാജ രേഖകൾ നൽകി വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുവെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ നിഗമനം. രേഖകൾ പ്രകാരം ഡോക്ടർ ഉമർ നബി എന്നയാളുടെ പേരിലാണ് വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

