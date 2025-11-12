Red Fort Blast:ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം; ദീപാവലിക്കും, റിപബ്ലിക്ക് ദിനത്തിലും സംഘം വൻ സ്ഫോടനം ലക്ഷ്യമിട്ടു

ഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിലെ പ്രതികൾ ദീപാവലിക്കും, റിപ്ലബിക്ക് ദിനത്തിലും വൻ സ്ഫോടനം ലക്ഷ്യമിട്ടതായി അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഫരീദാബാദിൽ നിന്നും അറസ്റ്റിലായ ഡോക്ടർ മുസ്മിൽ ഷക്കീലിൻ്റെ മൊബൈലിൽ നിന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ദീപാവലി ദിനത്തിലും, കഴിഞ്ഞ റിപബ്ലിക്ക് ദിനത്തിലും ഡൽഹിയിലെ തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ സംഘം സ്ഫോടനത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു.
ജനുവരി ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ മുസ്മിൽ ഷക്കീലും, സ്ഫോടനം നടത്തിയ ഉമർ മുഹമ്മദും ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ട പരിസരത്ത് എത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 15 പേരെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം നിലവിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ ഡോക്ടർമാരും ഉള്ളതായാണ് വിവരം.
