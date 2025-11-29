English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Delhi Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: വനിതാ ഡോക്ടറുടെ മുറിയിൽ നിന്നും 18 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെത്തി, വാർഡ് ബോയ് കസ്റ്റഡിയിൽ

Delhi Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: വനിതാ ഡോക്ടറുടെ മുറിയിൽ നിന്നും 18 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെത്തി, വാർഡ് ബോയ് കസ്റ്റഡിയിൽ

 ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ പ്രതിയായ വനിതാ ഡോക്ടർ ഷഹീൻ ഷാഹിദിൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്നും അന്വേഷണസംഘം 18 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെത്തി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 29, 2025, 11:30 AM IST
  • 12 പേരാണ് ഇരുവരുടെയും വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്.
  • ഏഴ് ദിവസത്തെ എൻ‌ഐ‌എ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സോയാബ്.

Delhi Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: വനിതാ ഡോക്ടറുടെ മുറിയിൽ നിന്നും 18 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെത്തി, വാർഡ് ബോയ് കസ്റ്റഡിയിൽ

ഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ പ്രതിയായ വനിതാ ഡോക്ടർ ഷഹീൻ ഷാഹിദിൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്നും അന്വേഷണസംഘം 18 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെത്തി. തെളിവെടുപ്പിലാണ് പണം കണ്ടത്തിയത്. പ്രതികളായ ഷഹീൻ്റെയും മുസമ്മിലിൻ്റെയും വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവരിലേക്കും അന്വേഷണം നീട്ടാനാണ് എൻഐഎ സംഘം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 12 പേരാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. 

അതേ സമയം , ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന ഉമർ ഉൻ നബിക്ക് അഭയം നൽകിയ അൽ ഫലാ വാർഡ് ബോയ് സോയാബിനെ  ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഉമറിന് സഹോദരഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ അഭയം നൽകുകയും, മറ്റ് എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകിയെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഏഴ് ദിവസത്തെ എൻ‌ഐ‌എ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സോയാബ്. 

