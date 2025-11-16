English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Red Fort Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: ഭീകരൻ ഉമർ മുഹമ്മദിന് 20 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘം

ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഐ20 കാർ ഓടിച്ച ഭീകരൻ ഉമർ മുഹമ്മദിന് 20 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചതായി എൻഐഎ.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 16, 2025, 10:28 AM IST
  • സ്ഫോടന വസ്തുക്കൾ നിർമിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന എൻപികെ വളം സംരംഭിച്ചതായും അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു.
  • ലൈസൻസില്ലാതെ വളം വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന ദിനേശ് എന്നയാളെ നൂഹിൽനിന്നും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഐ20 കാർ ഓടിച്ച ഭീകരൻ ഉമർ മുഹമ്മദിന് 20 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചതായി എൻഐഎ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹവാല ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച ചിലരെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യംചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉമർ മുഹമ്മദ് ഹരിയാനയിലെ നൂഹിൽ നിന്നും വലിയ അളവിൽ പണം നൽകി, സ്ഫോടന വസ്തുക്കൾ നിർമിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന എൻപികെ വളം സംരംഭിച്ചതായും അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. ലൈസൻസില്ലാതെ വളം വിൽപ്പന നടത്തിയ ദിനേശ് എന്നയാളെ നൂഹിൽനിന്നും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

 അന്വേഷണത്തിൽ, ഭീകരർ രാജ്യത്ത് സ്ഫോടന പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ടതായി കണ്ടെത്തി. ബംഗാളിൽനിന്ന് പിടിയിലായ ഫരീദാബാദ് അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാലയിലെ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥി ജാനിസുർ ആലം എന്ന നിസാറും ഭീകരസംഘത്തിലെ കണ്ണിയാണെന്ന് എൻഐഎ സംശയിക്കുന്നു. അൽ ഫലാ സർവകലാശാലയിലെ നിരവധി ഡോക്ടർമാരെ നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Umar MohammedRed Fort Blast

