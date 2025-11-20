Red Fort blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം; വിദേശത്തുള്ള ഭീകരർ ഇന്ത്യയിലുള്ളവരെ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടു; പിടിയിലായവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു

ഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഭീകരർ ഇന്ത്യയിലുള്ളവരെ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടതായി വിവരം. പാക് അധീന കശ്മീർ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിയിലായവർക്ക് ഫോൺ കോളുകൾ വന്നിരുന്നു. കസ്റ്റഡിയിൽ ഉള്ളവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു. ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ സൂചനകൾ പ്രകാരം, ജെയ്ഷെ നേതാക്കൾ സാഡാപേ എന്ന പാക് ആപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ മാർഗങ്ങൾ വഴി ഫണ്ട് ശേഖരിച്ചിരുന്നു.
സ്ഫോടനത്തിലെ ഭീകരർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അൽ ഫലാ സർവകലാശാലയിലെ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു. എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥികളുടെ ക്ലാസാണ് ആരംഭിച്ചത്. കൂടാതെ ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെന്ന് സംശയിക്കുന്ന അൽഫലാ സർവകലാശാലയിലെ പത്ത് പേർ ഒളിവിലാണ്. ഇവരെ അന്വേഷണ സംഘം തിരയുന്നുണ്ട്.
