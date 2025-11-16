English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Delhi Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: ഉമർ മുഹമ്മദ് ബോംബ് നിർമ്മാണ വിദഗ്ദ്ധൻ; ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എൻഐഎ പരിശോധന

ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഐ20 കാർ ഓടിച്ച ഭീകരൻ ഉമർ മുഹമ്മദ് ബോംബ് നിർമ്മാണ വിദഗ്ദ്ധനെന്ന് കണ്ടെത്തൽ.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 16, 2025, 11:54 AM IST
  • ഉമർ താമസിച്ചിരുന്ന അൽ ഫലാ സർവകലാശാലയുടെ പരിസരത്ത്, ഐഇഡി സാമ്പിളുകൾ ഇയാൾ പരീക്ഷിച്ചു.
  • കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൽ ഫലാ സർവകലാശാലയിലെ 15 ഡോക്ടർമാരാണ് എൻഐഎ യുടെ റഡാറിൽ ഉള്ളത്.
  • ഡൽഹി, ഹരിയാന, ജമ്മു കാശ്മീർ, പഞ്ചാബ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർ പ്രദേശ് എന്നിവടങ്ങളിലാണ് എൻഐഎ പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

Delhi Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: ഉമർ മുഹമ്മദ് ബോംബ് നിർമ്മാണ വിദഗ്ദ്ധൻ; ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എൻഐഎ പരിശോധന

ഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഐ20 കാർ ഓടിച്ച ഭീകരൻ ഉമർ മുഹമ്മദ് ബോംബ് നിർമ്മാണ വിദഗ്ദ്ധനെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നാല് ഡോക്ടർമാരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് വിവരം ലഭിച്ചത്. മുഹമ്മദ് ഉമർ നബിക്ക് സ്ഫോടന വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദഗ്ദ പരിശീലനം ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം. കൂടാതെ ഉമർ താമസിച്ചിരുന്ന അൽ ഫലാ സർവകലാശാലയുടെ പരിസരത്ത്, ഐഇഡി സാമ്പിളുകൾ ഇയാൾ പരീക്ഷിച്ചതായും പറയുന്നുണ്ട്. 

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൽ ഫലാ സർവകലാശാലയിലെ 15 ഡോക്ടർമാരാണ് എൻഐഎ യുടെ റഡാറിൽ ഉള്ളത്. സ്ഫോഡനത്തിന് ശേഷം പ്രതികളുടെ കൂട്ടാളികൾ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ചിലർ ഒളിവിലാണെന്നും, അവരെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എൻഐഎ അവരുടെ പരിശോധന വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. ഡൽഹി, ഹരിയാന, ജമ്മു കാശ്മീർ, പഞ്ചാബ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർ പ്രദേശ് എന്നിവടങ്ങളിലാണ് എൻഐഎ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. 

