White Collar terror: ചെങ്കോട്ട ഭീകരാക്രമണം: പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് 2023 ൽ; ഡിസംബറിൽ സ്ഫോടന പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ടു

ഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെ ഭീകരർ രാജ്യത്ത് സ്ഫോടന പരമ്പരക്ക് 2023 ൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി ആവശ്യമായ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ശേഘരിച്ചു വരികയായിരുന്നു സംഘം. ഇതിന് ആവശ്യമായ പണം സ്വയം കണ്ടെത്തിയതാും അറസ്റ്റിലായ ഡോ. മുസമ്മിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകി.
2023 ന് ആരംഭിച്ച സ്ഫോടന ആയുധ ശേഖരണം രണ്ട് വർഷം എടുത്താണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. ശേഖരിച്ച ആയുധങ്ങൾ സ്ഫോടന വീര്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു സംഘം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി നടത്തി വന്നിരുന്നത്. അതിനിടയിലാണ് പൊലീസ് ഭീകര സംഘത്തിലെ ചിലരെ പിടികൂടിയത്. ഡിസംബർ 6 ന് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പ്രധേശങ്ങളിൽ സ്ഫോടന പരമ്പരയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.