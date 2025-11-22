English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • White Collar terror: ചെങ്കോട്ട ഭീകരാക്രമണം: പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് 2023 ൽ; ഡിസംബറിൽ സ്ഫോടന പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ടു

White Collar terror: ചെങ്കോട്ട ഭീകരാക്രമണം: പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് 2023 ൽ; ഡിസംബറിൽ സ്ഫോടന പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ടു

ചെങ്കോട്ട ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെ ഭീകരർ രാജ്യത്ത് സ്ഫോടന പരമ്പരക്ക് 2023 ൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 22, 2025, 12:11 PM IST
  • പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി ആവശ്യമായ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ശേഘരിച്ചു വരികയായിരുന്നു സംഘം.
  • ആവശ്യമായ പണം സ്വയം കണ്ടെത്തിയതാും അറസ്റ്റിലായ ഡോ. മുസമ്മിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകി.

Read Also

  1. Red Fort Blast: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: അൽ ഫലാ സർവകലാശാലയുടെ അംഗത്വം സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്ത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിസ്

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 20 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala Lottery Result Today 20 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 21.11.2025: ഇന്ന് ഒരു കോടി നേടാം; സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 21.11.2025: ഇന്ന് ഒരു കോടി നേടാം; സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Mars Transit 2025: ഡിസംബർ ആദ്യവാരം ചൊവ്വ ധനു രാശിയിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ഭാ​ഗ്യം!
5
Mars Transit
Mars Transit 2025: ഡിസംബർ ആദ്യവാരം ചൊവ്വ ധനു രാശിയിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ഭാ​ഗ്യം!
Nov 21 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ പ്രേമബന്ധങ്ങളില്‍ തകര്‍ച്ചയുണ്ടായേക്കാം..അറിയൂ ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി
12
Love Horoscope
Nov 21 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ പ്രേമബന്ധങ്ങളില്‍ തകര്‍ച്ചയുണ്ടായേക്കാം..അറിയൂ ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി
White Collar terror: ചെങ്കോട്ട ഭീകരാക്രമണം: പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് 2023 ൽ; ഡിസംബറിൽ സ്ഫോടന പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ടു

ഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെ ഭീകരർ രാജ്യത്ത് സ്ഫോടന പരമ്പരക്ക് 2023 ൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി ആവശ്യമായ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ശേഘരിച്ചു വരികയായിരുന്നു സംഘം. ഇതിന് ആവശ്യമായ പണം സ്വയം കണ്ടെത്തിയതാും അറസ്റ്റിലായ ഡോ. മുസമ്മിൽ  അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകി.

Add Zee News as a Preferred Source

2023 ന് ആരംഭിച്ച  സ്ഫോടന ആയുധ ശേഖരണം രണ്ട് വർഷം എടുത്താണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. ശേഖരിച്ച ആയുധങ്ങൾ സ്ഫോടന വീര്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു സംഘം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി നടത്തി വന്നിരുന്നത്. അതിനിടയിലാണ് പൊലീസ് ഭീകര സംഘത്തിലെ ചിലരെ പിടികൂടിയത്. ഡിസംബർ 6 ന് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പ്രധേശങ്ങളിൽ സ്ഫോടന പരമ്പരയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

White Collar terrorRed Fort Blast

Trending News