Reels Shooting: റീൽസ് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടെ കഴുത്തിൽ കയർ കുരുങ്ങി; 27കാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബാന്ദ ജില്ലയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ റീൽസ് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടെ യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. 27 വയസ്സുകാരിയായ മോഹിനിയാണ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. റീലിന് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ പകർത്തുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ കഴുത്തിൽ കയർ മുറുകുകയായിരുന്നു.
തൂങ്ങിമരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രംഗം ചിത്രീകരിക്കാനായിരുന്നു മോഹിനി ശ്രമിച്ചത്. ഇതിനായി കഴുത്തിൽ കുടുക്കിട്ട ശേഷം ഒരു സ്റ്റൂളിൽ കയറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. മൊബൈൽ ഫോണിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ സ്റ്റൂളിൽ നിന്ന് കാൽ വഴുതിയതാണോ അതോ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ യുവതിക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായെന്ന് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച നാല് വയസ്സുകാരിയായ മകളാണ് അമ്മ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ആദ്യം കണ്ടത്. പേടിച്ചുപോയ കുട്ടി ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചതോടെ അയൽക്കാർ ഓടിയെത്തുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു.
പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് മൃതദേഹം താഴെയിറക്കി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റിയത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റീൽസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച ഒരു അപകട മരണമാണിതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.