ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീപ്രവേശന വിഷയം സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ദർശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുൻ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ഹർജികളാണ് തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻപിൽ എത്തുന്നത്. അവസാനമായി 2019-ൽ പരിഗണിച്ച കേസ്, കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ച് മാറ്റിവക്കുകയായിരുന്നു.
ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം: നീണ്ട ആറ് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ വിഷയം വീണ്ടും കോടതി കേൾക്കുന്നത്. നിലവിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് തിങ്കളാഴ്ച പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ചിൽ കേസിലെ വാദം എന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച കോടതിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തത ലഭിച്ചേക്കും.
സുപ്രീംകോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി: 2019-ൽ കേസ് പരിഗണിച്ച ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ജഡ്ജിമാരിൽ നിലവിൽ സർവീസിലുള്ള ഏക വ്യക്തിയാണ് ഇന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്. 2018-ലാണ് ശബരിമലയിൽ പ്രായഭേദമന്യേ ഏത് സ്ത്രീകൾക്കും പ്രവേശിക്കാമെന്ന സുപ്രധാന വിധി സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
