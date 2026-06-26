Sach The Subhash Chandra Show: 'സച്ച്: ദ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഷോ' മൂന്നാം സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നു; ജൂൺ 28 മുതൽ സംപ്രേഷണം ആരംഭിക്കും

തന്റെ പ്രശസ്തമായ സംവാദ പരിപാടിയുടെ മൂന്നാം സീസണായ 'സച്ച്: ദ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഷോ'യുമായി ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര വീണ്ടും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്കെത്തുന്നു. ചില ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും ചില സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെയും യുവാക്കളുമായുള്ള സംവാദങ്ങളിലൂടെയുമായിരുന്നു 'സച്ച്: ദ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഷോ' (SACH: The Subhash Chandra Show) എന്ന പരിപാടിയുടെ തുടക്കം.
സീ (ZEE) ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപകനും മുൻ രാജ്യസഭാംഗവുമായ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര കോളേജ് കാമ്പസുകളിലെത്തി ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കളുമായി സംവദിക്കുകയും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തന്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് അവരുമായി പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു.
ആ ആശയവിനിമയ സംവാദ പരിപാടി ഇപ്പോൾ പുതിയ വഴികളിലേക്കും ദിശകളിലേക്കും വളരുകയാണ്. കോളേജ് കാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പരിപാടി ഇപ്പോൾ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും നഗരങ്ങളിലേക്കും ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്.
ജൂൺ 28 മുതൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി 10 മണിക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന 'സച്ച്: ദ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഷോ'യിലൂടെ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര രാജ്യത്തെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുമായി സംവദിക്കും. ഇതിൽ യുവാക്കളുടെ പുതിയ ചിന്തകളുമായി അദ്ദേഹം പങ്കുചേരും. ഒപ്പം വിരമിക്കലിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലെ സങ്കീർണ്ണമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ നടക്കും.
സീ ന്യൂസിന് (Zee News) പുറമെ സീ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ മറ്റ് ചാനലുകളിലും ഈ ഷോ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒപ്പം സീ-5 (ZEE-5)ൽ സ്ട്രീം ചെയ്യും. കേവലം ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടി മാത്രമല്ല, 'സച്ച്' എന്ന പരിപാടിയുടെ പുതിയ സീസൺ രാജ്യത്തെ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സംവാദവും പ്രചോദനവും നല്ല മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ്.
മുൻപത്തേക്കാൾ ഇത്തവണ ഷോയുടെ വ്യാപ്തി ഏറെ വിപുലമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് പ്രധാനമായും ഇതിന്റെ ശ്രദ്ധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇനി മുതൽ ചെറു നഗരങ്ങളിലേക്കും ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലേക്കും എത്തിച്ചേരും. ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയുടെയും വളർന്നുവരുന്ന ഭാരതത്തിന്റെയും ശബ്ദത്തിന് ആദ്യമായാണ് ഈ വേദിയുടെ മുൻനിരയിൽ സ്ഥാനം നൽകുന്നത്.
ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറിയ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന വിജയഗാഥകൾ, പ്രാദേശിക കണ്ടെത്തലുകൾ, സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും. സംരംഭകത്വം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI), നേതൃപാടവം, ആത്മീയത, ആശയവിനിമയ ശേഷി, കൃഷി, സാമൂഹിക വികസനം, ധാർമ്മികത, കരിയർ തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും.
മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് യുവാക്കൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, സംരംഭകർ, നേതാക്കൾ എന്നിവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ആത്മവിശ്വാസം, ശരിയായ ദിശ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രായോഗികമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകാനാണ് പരിപാടിയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ജനങ്ങളുമായി അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, വെല്ലുവിളികൾ, നേതൃത്വം, വ്യക്തിത്വ വികസനം, രാഷ്ട്രനിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ അർത്ഥവത്തായ ചർച്ചകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഷോയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ഇതിലൂടെ വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും അവസരമുണ്ടാകും. 'സച്ച്' എന്ന പരിപാടിയുടെ മൂന്നാം സീസൺ മറ്റൊരു തരത്തിലും സവിശേഷത നിറഞ്ഞതാണ്, കാരണം ഇതാദ്യമായി 'സാരഥി' എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കും.
ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു 'സാരഥി'യായി ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര കൂടെയുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിലും വെല്ലുവിളികളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവത്തിലൂടെ ആർജ്ജിച്ച അറിവും വിവേകവും കൃത്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര 'സച്ച്' എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും ചിന്തകളും ജീവിതദർശനങ്ങളും പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ, താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട അനുഭവസമ്പത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട അറിവിന്റെയും വഴികാട്ടലിന്റെയും പ്രയോജനം നേടാനാകും. https://sach.org.in/sarthi എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നത് വഴി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളുമായും പാഠങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെടാനും, ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമതുലിതവും പ്രായോഗികവും ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളതുമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വളർത്തിയെടുക്കാനും സാധിക്കും.
"സച്ച്" സീസൺ 3 നിങ്ങളുടെ നഗരങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങളുടെ 'സാരഥി'യാകുകയെന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകേകുന്ന നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെയോ ബിസിനസ്സിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലോ, ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്." ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര പറയുന്നു.
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