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Sach The Subhash Chandra Show: 'സച്ച്: ദ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഷോ' മൂന്നാം സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നു; ജൂൺ 28 മുതൽ സംപ്രേഷണം ആരംഭിക്കും

Sach The Subhash Chandra Show Season 3: 'സച്ച്: ദ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഷോ'യിലൂടെ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര രാജ്യത്തെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുമായി സംവദിക്കും.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 26, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:09 PM IST
Sach The Subhash Chandra Show: 'സച്ച്: ദ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഷോ' മൂന്നാം സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നു; ജൂൺ 28 മുതൽ സംപ്രേഷണം ആരംഭിക്കും
Image Credit: Chairman | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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'സച്ച്: ദ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഷോ' മൂന്നാം സീസൺ; ജൂൺ 28 മുതൽ സംപ്രേഷണം ആരംഭിക്കും
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