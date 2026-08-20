ന്യൂഡൽഹി: മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് മുൻ നേതാവും സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപക്കേസിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന സജ്ജൻ കുമാർ അന്തരിച്ചു. 80 വയസായിരുന്നു. വാർധക്യസഹജമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് തിഹാർ ജയിലിൽ നിന്ന് സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
1984-ൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ വധത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിൽ സജ്ജൻ കുമാറിനുള്ള പങ്ക് തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്തിടെ രണ്ട് കേസുകളിൽ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും, നിലവിൽ മറ്റൊരു കേസിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു വരികയായിരുന്നു.
സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപക്കേസിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോടെ സജ്ജൻ കുമാർ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വം രാജിവെച്ചിരുന്നു. 1980, 1991, 2004 വർഷങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ലോക്സഭാംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടയാളാണ് സജ്ജൻ കുമാർ.
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