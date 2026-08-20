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Sajjan Kumar: കോൺ​ഗ്രസ് മുൻ എംപി സജ്ജൻ കുമാർ അന്തരിച്ചു; മരണം സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിൽ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനിടെ

Sajjan Kumar Death News: വാർധക്യസഹജമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് തിഹാർ ജയിലിൽ നിന്ന് സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 20, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:28 PM IST
Sajjan Kumar: കോൺ​ഗ്രസ് മുൻ എംപി സജ്ജൻ കുമാർ അന്തരിച്ചു; മരണം സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിൽ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനിടെ
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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