TVK: വിജയിയുടെ പൊതുയോഗത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച് സേലം പൊലീസ് മേധാവി

സേലം: ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയിയുടെ പൊതുയോഗം നടത്താനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ച് സേലം പൊലീസ് മേധാവി. ഡിസംബർ നാലിന് സേലത്ത് ഒരു പൊതു യോഗം നടത്താൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷയാണ് പൊലീസ് തള്ളിയത്. കാർത്തിക ദീപം ആയതിനാൽ തിരുവണ്ണാമല ക്ഷേത്രത്തിലെ സുരക്ഷാ ജോലിക്ക് പൊലീസുകാരെ നിയമിക്കണം എന്നാണ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൻ്റെ വിശദീകരണം നൽകിയത്. കൂടാതെ ഡിസംബർ ആറിന് ബാബ്രി മസ്ജിദ് ദിനമായതിനാൽ അന്ന് പൊതുയോഗം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നും എസ്പി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയാൽ അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് പൊലീസ് സൂചിപ്പിച്ചത്. അതിനാൽ ഡിസംബർ രണ്ടാം വാരം ടിവികെ പുതിയ അപേക്ഷ നൽകിയേക്കും.
നിരവധി ജീവനെടുത്ത കരൂർ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം വിജയിയുടെ ആദ്യത്തെ യോഗമായിരുന്നു സേലത്ത് നിശ്ചയിച്ചത്. ഇതിനായി ഇന്നലെയാണ് സേലം പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ടിവികെ അപേക്ഷ നൽകിയത്. കരൂർ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പൊതു യോഗം സംബന്ധിച്ച മാർഗരേഖ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പരിപാടിക്ക് അനുമതി നൽകാൻ സാധിക്കൂ എന്ന തീരുമാനവും വന്നിരുന്നു.
