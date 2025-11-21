English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • TVK: വിജയിയുടെ പൊതുയോഗത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച് സേലം പൊലീസ് മേധാവി

TVK: വിജയിയുടെ പൊതുയോഗത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച് സേലം പൊലീസ് മേധാവി

ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയിയുടെ പൊതുയോഗം നടത്താനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ച് സേലം പൊലീസ് മേധാവി. ഡിസംബർ നാലിന് സേലത്ത് ഒരു പൊതു യോഗം നടത്താൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷയാണ് പൊലീസ് തള്ളിയത്.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 21, 2025, 10:43 AM IST
  • കാർത്തിക ദീപം ആയതിനാൽ തിരുവണ്ണാമല ക്ഷേത്രത്തിലെ സുരക്ഷാ ജോലിക്ക് പൊലീസുകാരെ നിയമിക്കണം.
  • ഡിസംബർ ആറിന് ബാബ്രി മസ്ജിദ് ദിനമായതിനാൽ അന്ന് പൊതുയോഗം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നും എസ്പി വ്യക്തമാക്കി.

Read Also

  1. TVK: സംസ്ഥാന പര്യടനം നടത്താൻ വീണ്ടും വിജയ്; സേലം പൊലീസിന് അപേക്ഷ നൽകും

Trending Photos

Lakshmirajayoga: വ്യാഴം മിഥുനം രാശിയിലേക്ക്; ലക്ഷ്മീരാജയോ​ഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇട്ടുമൂടാൻ പണം!
5
Lakshmi Favourite Zodiac Signs
Lakshmirajayoga: വ്യാഴം മിഥുനം രാശിയിലേക്ക്; ലക്ഷ്മീരാജയോ​ഗത്താൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇട്ടുമൂടാൻ പണം!
Mangal Gochar 2025: ചൊവ്വ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാ‍ർ ശ്രദ്ധിക്കണം, അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടും!
5
Mangal Gochar
Mangal Gochar 2025: ചൊവ്വ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാ‍ർ ശ്രദ്ധിക്കണം, അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടും!
Margashirsha Amavasya 2025: ഇന്ന് മാർ​ഗശീർഷ അമാവാസി; ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ പൂർവികരുടെ അനു​ഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ
5
Margashirsha Amavasya
Margashirsha Amavasya 2025: ഇന്ന് മാർ​ഗശീർഷ അമാവാസി; ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ പൂർവികരുടെ അനു​ഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ
Nov 19 Love Horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം: നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്!
12
Love Horoscope
Nov 19 Love Horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം: നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്!
TVK: വിജയിയുടെ പൊതുയോഗത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച് സേലം പൊലീസ് മേധാവി

സേലം: ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയിയുടെ പൊതുയോഗം നടത്താനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ച് സേലം പൊലീസ് മേധാവി. ഡിസംബർ നാലിന് സേലത്ത് ഒരു പൊതു യോഗം നടത്താൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷയാണ് പൊലീസ് തള്ളിയത്. കാർത്തിക ദീപം ആയതിനാൽ തിരുവണ്ണാമല ക്ഷേത്രത്തിലെ സുരക്ഷാ ജോലിക്ക് പൊലീസുകാരെ നിയമിക്കണം എന്നാണ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൻ്റെ വിശദീകരണം നൽകിയത്. കൂടാതെ ഡിസംബർ ആറിന് ബാബ്രി മസ്ജിദ് ദിനമായതിനാൽ അന്ന് പൊതുയോഗം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നും എസ്പി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയാൽ അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് പൊലീസ് സൂചിപ്പിച്ചത്. അതിനാൽ ഡിസംബർ രണ്ടാം വാരം ടിവികെ പുതിയ അപേക്ഷ നൽകിയേക്കും. 

Add Zee News as a Preferred Source

നിരവധി ജീവനെടുത്ത കരൂർ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം വിജയിയുടെ ആദ്യത്തെ യോഗമായിരുന്നു സേലത്ത് നിശ്ചയിച്ചത്. ഇതിനായി ഇന്നലെയാണ് സേലം പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ടിവികെ അപേക്ഷ നൽകിയത്. കരൂർ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പൊതു യോഗം സംബന്ധിച്ച മാർഗരേഖ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പരിപാടിക്ക് അനുമതി നൽകാൻ സാധിക്കൂ എന്ന തീരുമാനവും വന്നിരുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

TVKVijay

Trending News