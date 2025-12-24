English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • ISRO launches LVM 3 M6: ഉപഗ്രഹ ഇൻ്റർനെറ്റ്; ഐഎസ്ആർഒ എൽവിഎം 3 എം6 ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ചു

ISRO launches LVM 3 M6: ഉപഗ്രഹ ഇൻ്റർനെറ്റ്; ഐഎസ്ആർഒ എൽവിഎം 3 എം6 ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ചു

 ഐഎസ്ആർഒ യുടെ എൽവിഎം 3 എം 6  ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ചു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 24, 2025, 09:59 AM IST
  • മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് സെല്ലുലാർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ടിവിറ്റി നൽകുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹമാണിത്.
  • എൽവിഎം 3 മോഡലിൻ്റെ ആറാമത്തെ പ്രവർത്തന വിക്ഷേപണമാണിത്.

ISRO launches LVM 3 M6: ഉപഗ്രഹ ഇൻ്റർനെറ്റ്; ഐഎസ്ആർഒ എൽവിഎം 3 എം6 ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ഐഎസ്ആർഒ യുടെ എൽവിഎം 3 എം 6  ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ചു. അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ എഎസ്ടി സ്പേസ് മൊബൈലിൻ്റെ ബ്ലൂബേർഡ് ബ്ലോക്ക് 2 സീരീസിലെ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് ഇത്. ഉപഗ്രഹ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാവാണ് എഎസ്ടി. എൽവിഎം 3 മോഡലിൻ്റെ ആറാമത്തെ പ്രവർത്തന വിക്ഷേപണമാണിത്. മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് സെല്ലുലാർ  ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ടിവിറ്റി നൽകുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹമാണിത്. ആഗോള വാണിജ്യ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വിപണിയിൽ ഐഎസ്ആർഒ വളർന്നുവരുന്നു. കൂടാതെ ഈ ദൌത്യത്തിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ സഹകരണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കഴിവിനെ എടുത്തുകാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

