Nimishapriya Death Sentence: സേവ് നിമിഷപ്രിയ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ പ്രവർത്തനം നിർത്തുന്നു

ന്യൂഡൽഹി: നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനം പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്. നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സേവ് നിമിഷപ്രിയ ആക്ഷന് കൗണ്സില് പ്രവര്ത്തനം നിര്ത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കെ എ പോളിനെപ്പോലെയുള്ളവര്ക്കൊപ്പം കുടുംബം നില്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് മുന്നോട്ടുപോകേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ധാരണ എന്നാണ് സൂചന.
കാന്തപുരവുമായി ചര്ച്ച നടത്തി ആക്ഷന് കൗണ്സില് പ്രവര്ത്തനം പൂര്ണമായി നിര്ത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ആക്ഷന് കൗണ്സില് ലീഗല് അഡ്വൈസറും സുപ്രീംകോടതിയിലെ മുതിര്ന്ന അഭിഭാഷകനുമായ അഡ്വ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രന് പറഞ്ഞു. വധശിക്ഷ നീട്ടിവെച്ച സാഹചര്യമുള്ളതിനാല് ഇനി ഇടപേണ്ടത് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണെന്നാണ് കാന്തപുരത്തിന്റെ നിലപാട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
യമനില് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനത്തിനായി രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് സേവ് നിമിഷപ്രിയ ആക്ഷന് കൗണ്സില്. തുടക്കം മുതല് നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനത്തിനായി പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്ന സംഘടനയാണിത്. നിമിഷ പ്രിയയുടെ കുടുംബം പോളിനൊപ്പം ചേര്ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആക്ഷന് കൗണ്സില് ഭാരവാഹികള് പുതിയ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. കൗണ്സിലിന്റെ തീരുമാനം.
നിമിഷപ്രിയയുടെ വധശിക്ഷ നീട്ടിയതിന് ശേഷം തുടര് നടപടികളില് അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുകയാണ്. ദിയാധനം സംബന്ധിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട തലാലിന്റെ കുടുംബവുമായി ഒത്തുതീര്പ്പില് എത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിനിടെയാണ് ഗ്ലോബല് പീസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സ്ഥാപകന് കെ എ പോള് വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. നിമിഷപ്രിയക്ക് വേണ്ടി ആക്ഷന് കൗണ്സില് ഒരുഭാഗത്ത് ശക്തമായ ഇടപെടല് നടത്തുമ്പോള് പോളിന് പിന്തുണ നല്കുന്ന സമീപനമാണ് നിമിഷപ്രിയയുടെ ഭാര്ത്താവ് ടോമി സ്വീകരിച്ചത്.
ആക്ഷന് കൗണ്സിലിനെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് കെ എ പോള്. നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളില് നിന്ന് കാന്തപുരത്തേയും അഡ്വ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രനേയും വിലക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ എ പോള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയില് ഹര്ജി ഫയല് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരത്തില് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന പോളിനൊന്നം നിമിഷപ്രിയയുടെ കുടുംബം നിലകൊള്ളുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇനിയും മുന്നോട്ടുപോകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ആക്ഷന് കൗണ്സില് അംഗങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
