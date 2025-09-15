Waqf Bill: വഖഫ് ഭേദഗതി നിയമത്തിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗീക സ്റ്റേ; ചില വകുപ്പുകൾക്ക് സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് കോടതി

ന്യൂഡൽഹി: വഖഫ് ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് തടയണമെന്ന ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണ്ണായക വിധി. വഖഫ് നൽകാൻ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും മുസ്ലീം വിശ്വാസി ആയിരിക്കണം എന്ന പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥ സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. ഒരാൾ വിശ്വാസി ആണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും, വ്യക്തമായ നിയമങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതുവരെ ഈ വ്യവസ്ഥ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുമെന്ന് ബെഞ്ച് അറിയിച്ചു. ചില വകുപ്പുകൾക്ക് സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്നും അതിനാൽ പൂർണ്ണമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാകില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
1995 ലെ നിയമ നിർമ്മാണം മുതൽ 2013 ലെ വരെ വഖഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നതിനാൽ വഖഫ് ബൈ യൂസറിൽ കോടതി ഇടപെടില്ല. ബോർഡിൽ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ അമുസ്ലീമുകൾ പാടില്ല, ദേശീയ കൌൺസലിൽ പരമാവധി നാല് അമുസ്ലീങ്ങൾ മാത്രം. ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഒരു മുസ്ലീമായിരിക്കണം എന്നിവയാണ് മറ്റ് ഉത്തരുവുകൾ. തർക്ക സ്വത്ത് വഖഫ് ആയി കണക്കാക്കില്ലെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സെക്ഷൻ 3 സി യിലെ രണ്ടാം വ്യവസ്ഥ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം എക്സിക്യൂട്ടീവ് അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വഖഫ് ആയി കണക്കാക്കില്ലെന്ന ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ്, ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായ്, ജസ്റ്റിസ് എ ജി മാസിഹ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തത്. കൂടാതെ ജില്ലാ കലക്ടറിന് പൌരൻമാരുടെ അവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അധികാരം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബഞ്ച് അറിയിച്ചു.
