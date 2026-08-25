Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /Supreme Court: സുപ്രീംകോടതി നടപടിയിൽ ആശ്വാസം; അയോധ്യ സംഭാവനക്കൊള്ള പുറത്തുവിട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞു

Supreme Court: സുപ്രീംകോടതി നടപടിയിൽ ആശ്വാസം; അയോധ്യ സംഭാവനക്കൊള്ള പുറത്തുവിട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞു

അയോധ്യാ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ വാർത്തയാക്കിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ അഭിഷേക് ഉപാധ്യായയുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് സുപ്രീംകോടതി.

Written ByKarthika V
Published: Aug 25, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:55 PM IST
Supreme Court: സുപ്രീംകോടതി നടപടിയിൽ ആശ്വാസം; അയോധ്യ സംഭാവനക്കൊള്ള പുറത്തുവിട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞു
Image Credit: SC | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Supreme Court: സുപ്രീംകോടതി നടപടിയിൽ ആശ്വാസം; അയോധ്യ സംഭാവനക്കൊള്ള പുറത്തുവിട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞു
2
3
4
5