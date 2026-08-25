/Supreme Court: സുപ്രീംകോടതി നടപടിയിൽ ആശ്വാസം; അയോധ്യ സംഭാവനക്കൊള്ള പുറത്തുവിട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞു

ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യാ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭാവനക്കൊള്ളയും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ അഭിഷേക് ഉപാധ്യായക്കെതിരെ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് എടുത്ത കേസിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ. വാഹനാപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ഗാസിയാബാദ് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശന നടപടികളാണ് കോടതി തടഞ്ഞത്.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകനെതിരെ യുപി പോലീസ് നടത്തുന്ന നിർബന്ധിത നടപടികൾ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഈ കേസിൽ മാത്രമല്ല, യുപി പോലീസ് ഭാവിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കാവുന്ന ഏത് എഫ്ഐആറിനും (FIR) ഈ ഇടക്കാല സംരക്ഷണം ബാധകമായിരിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസിന്റെ എഫ്ഐആർ പകർപ്പും സിസിടിവി (CCTV) ദൃശ്യങ്ങളും മാധ്യമപ്രവർത്തകന് കൈമാറാൻ ഗാസിയാബാദ് പോലീസ് കമ്മീഷണറോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് കേസ് റദ്ദാക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്.
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