/പ്രതിരോധ സുരക്ഷയിൽ വിള്ളലോ? ഡിആർഡിഒ ഡാറ്റ ചോർന്നതായി റിപ്പോർട്ട്, അതീവ രഹസ്യ രേഖകൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ വിൽപനയ്ക്ക്

ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രത്തിന്റെ (ഡിആർഡിഒ) അതീവ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള രേഖകൾ ചോർന്നതായി സംശയം. ഡിആർഡിഒയുടെ 31 ജിബി ഡാറ്റ ചോർത്തിയ സംഘം ഇത് ഡാർക്ക് വെബിൽ 8,000 ഡോളറിന് (ഏകദേശം 6.6 ലക്ഷം രൂപ) വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചതായാണ് കണ്ടെത്തൽ.
തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ആലിബൈ സൈബർ ഫോറൻസിക്സ്' എന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം നടത്തിയ ഡാർക്ക് വെബ് പരിശോധനയിലാണ് നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്ത്രപ്രധാന രേഖകളും വിവരങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലാണ് കമ്പനി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
വിൽപനയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ മിസൈൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിവരങ്ങളും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഒപ്പുകളുള്ള സാമ്പിൾ രേഖകളുമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. സർക്കാർ ഇതുവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇത് രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് വൻ ഭീഷണിയാണ്. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര ഡിജിറ്റൽ ഫോറൻസിക് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
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