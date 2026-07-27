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പ്രതിരോധ സുരക്ഷയിൽ വിള്ളലോ? ഡിആർഡിഒ ഡാറ്റ ചോർന്നതായി റിപ്പോർട്ട്, അതീവ രഹസ്യ രേഖകൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ വിൽപനയ്ക്ക്

ഡിആർഡിഒ ഡാറ്റ ചോർന്നതായുള്ള കണ്ടെത്തലുകളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. മിസൈൽ വിവരങ്ങളും ഡാൽക്ക് വെബിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 27, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:50 PM IST
പ്രതിരോധ സുരക്ഷയിൽ വിള്ളലോ? ഡിആർഡിഒ ഡാറ്റ ചോർന്നതായി റിപ്പോർട്ട്, അതീവ രഹസ്യ രേഖകൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ വിൽപനയ്ക്ക്
Image Credit: Data Leak | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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പ്രതിരോധ സുരക്ഷയിൽ വിള്ളലോ? ഡിആർഡിഒ ഡാറ്റ ചോർന്നതായി റിപ്പോർട്ട്, അതീവ രഹസ്യ രേഖകൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ വിൽപനയ്ക്ക്
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