Kathua Flash Flood: കത്വയിൽ മിന്നൽ പ്രളയം; ഏഴ് പേർ മരിച്ചു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്, ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 17, 2025, 01:41 PM IST
  • കത്വ ജില്ലയിലെ ജോദ് ഘാട്ടിലാണ് മേഘവിസ്ഫോടനവും തുടർന്ന് മിന്നൽ പ്രളയവുണ്ടായത്.
  • ഈ ​ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള ​ഗതാ​ഗതം അടക്കം തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

Kathua Flash Flood: കത്വയിൽ മിന്നൽ പ്രളയം; ഏഴ് പേർ മരിച്ചു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്, ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

ജമ്മു കശ്മീരിലെ കത്വയിൽ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ ഏഴ് പേർ മരിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കത്വ ജില്ലയിലെ ജോദ് ഘാട്ടിലാണ് മേഘവിസ്ഫോടനവും തുടർന്ന് മിന്നൽ പ്രളയവുണ്ടായത്. ഈ ​ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള ​ഗതാ​ഗതം അടക്കം തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ്.

മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് അടിയന്തര സഹായം നൽകുമെന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള പ്രഖ്യാപിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയും, ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവർക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപയും, നിസ്സാര പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപയും നൽകുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം കിഷ്ത്വാറിൽ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ കുടുങ്ങിയവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ഇന്നും തുടരുകയാണ്. സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. ഡ്രോണുകളും കഡാവർ നായ്ക്കളെയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള തെരച്ചിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. 

ഇതിനിടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മാണ്ഡിയിലുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയവും അനവധി നാശം വിതച്ചു. മാണ്ഡി ജില്ലയിലെ പനാർസ, തക്കോലി, നാഗ്വെയിൻ, എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മിന്നൽ പ്രളയമുണ്ടായത്. മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് ഛണ്ഡീഗഡ് മണാലി ദേശിയപാതയിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Jammu KashmirKathuaFlash Floodജമ്മു കശ്മീർകത്വ

