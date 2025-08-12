English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bear Attack in Valparai: പുലിയല്ല, വാല്‍പ്പാറയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട 8 വയസുകാരനെ ആക്രമിച്ചത് കരടി; മുഖത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അടക്കം കടിച്ചെടുത്തു

നേരത്തെ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിലാണ് കുട്ടി മരിച്ചതെന്നായിരുന്നു വിവരം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 12, 2025, 12:00 PM IST
  • അസം സ്വദേശികളുടെ മകന്‍ നൂറുല്‍ ഇസ്ലാമാണ് കരടിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
  • തേയിലത്തോട്ടത്തില്‍ നിന്നാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്.
  • മുഖത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അടക്കം കടിച്ചെടുത്ത നിലയിലായിരുന്നു.

Read Also

  1. Wild Animal Attack In Valparai: വാല്‍പ്പാറയിൽ എട്ട് വയസ്സുകാരനെ പുലി കടിച്ചുകൊന്നു

Trending Photos

Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മീന രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മീന രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, കന്നി രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, കന്നി രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Budhaditya Malavya Yoga: ബുധാദിത്യ-മാളവ്യ രാജയോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും; ധനമിരട്ടിക്കും ഒപ്പം പുരോഗതിയും
9
Rajayoga
Budhaditya Malavya Yoga: ബുധാദിത്യ-മാളവ്യ രാജയോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും; ധനമിരട്ടിക്കും ഒപ്പം പുരോഗതിയും
Gold Price in Kerala Today 12 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്; രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ, ഒരു പവന് എത്രയെന്ന് അറിയാം...
6
Gold rate
Gold Price in Kerala Today 12 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്; രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ, ഒരു പവന് എത്രയെന്ന് അറിയാം...
Bear Attack in Valparai: പുലിയല്ല, വാല്‍പ്പാറയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട 8 വയസുകാരനെ ആക്രമിച്ചത് കരടി; മുഖത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അടക്കം കടിച്ചെടുത്തു

കോയമ്പത്തൂർ: വാല്‍പ്പാറയില്‍ എട്ട് വയസുകാരൻ മരിച്ചത് കരടിയുടെ ആക്രമണത്തിലാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുട്ടിയെ പുലി കടിച്ച് കൊന്നു എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന വിവരം. എന്നാൽ കരടിയുടെ ആക്രമണത്തിലാണ് കുട്ടി മരിച്ചതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. 

അസം സ്വദേശികളുടെ മകന്‍ നൂറുല്‍ ഇസ്ലാമാണ് കരടിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തേയിലത്തോട്ടത്തില്‍ നിന്നാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. മുഖത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അടക്കം കടിച്ചെടുത്ത നിലയിലായിരുന്നു. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കും.

Also Read: Kozhikode Sisters Murder: കോഴിക്കോട്ടെ സഹോദരിമാരുടെ കൊലപാതകം; ഒളിവിലായിരുന്ന സഹോദരൻ മരിച്ച നിലയില്‍

സഹോദരന് പാല്‍ വാങ്ങാനായി കുട്ടി പുറത്തേക്ക് പോയതാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഏറെ നേരമായിട്ടും കുട്ടിയെ കാണതായതോടെ പിതാവ് അന്വേഷിച്ച് പോകുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കുട്ടി പാലിനായി കൊണ്ടുപോയ പാത്രം കണ്ടെത്തുകയും പിന്നീട് നാട്ടുകാരെയും കൂട്ടി നടത്തിയ തിരച്ചിലില്‍ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. 

വാൽപ്പാറയിൽ നേരത്തെ പുലിയിറങ്ങിയിരുന്നു. ഒരു മാസം മുൻപ് ഒരു കുട്ടിയെ പുലി കടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരുന്നു. അന്ന് ഏറെ തിരച്ചിൽ നടത്തിയ ശേഷമാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. പുലിയെ പിടിക്കാൻ വനംവകുപ്പിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ കരടിയുടെ ആക്രമണവും. പകൽ പോലും പുറത്തിറങ്ങാൻ ആളുകൾക്ക് ഭയമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Bear AttackValparaiEight Year Old Boy KilledTamil Naduവാൽപ്പാറ

Trending News