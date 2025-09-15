English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

La Nina: ഇന്ത്യയിൽ കൊടും തണുപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കാം; ലാ നിന ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത, മുന്നറിയിപ്പുമായി കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന കേന്ദ്രം

ഡിസംബർ-ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തുടനീളം കൊടും തണുപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലാ നിനയുടെ തിരിച്ചുവരവിന് സാധ്യത എന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ അറിയിച്ചു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 15, 2025, 02:31 PM IST
  • ലാ നിനയെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സ്കൈമെറ്റ് വെതറിൻ്റെ ചെയർമാൻ ജി പി ശർമ്മ അറിയിച്ചു
  • ഒക്ടോബറിനും ഡിസംബറിനും ഇടയിൽ ലാ നിന ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത
  • വരാനിരിക്കുന്ന ശൈത്യകാലത്തിൽ അസാധാരണമാംവിധം കുറഞ്ഞ താപനില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

La Nina: ഇന്ത്യയിൽ കൊടും തണുപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കാം; ലാ നിന ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത, മുന്നറിയിപ്പുമായി കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി: വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായ ശീതക്കാറ്റ് അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ആഗോള കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ലാ നിനയുടെ തിരിച്ചു വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
വരാനിരിക്കുന്ന ശൈത്യകാലത്തിൽ അസാധാരണമാംവിധം കുറഞ്ഞ താപനില  പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഐഎംഡി അറിയിച്ചു. 2025 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ലാ നിന ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 71% ആണെന്ന് യുഎസ് നാഷണൽ വെതർ സർവീസിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന കേന്ദ്രം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഉഷ്ണമേഖലയിലെ ജലത്തിൻ്റെ താപനില കുറഞ്ഞ് ജലനിരപ്പ് ഉയരുമ്പോൾ ലാ നിന എന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നു.

ഒക്ടോബറിനും ഡിസംബറിനും ഇടയിൽ ലാ നിന ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 50%  കൂടുതലാണെന്ന് ഐഎംഡിയുടെ മൺസൂൺ മിഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം മോഡലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 
സമുദ്രോപരിതല താപനില -0.5°C താഴെയായി കുറയുകയും, തുടർച്ചയായി കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് പാദങ്ങളെങ്കിലും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ ലാ നിനയെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സ്കൈമെറ്റ് വെതറിൻ്റെ ചെയർമാൻ ജി പി ശർമ്മ അറിയിച്ചു. 
"ലാ നിന ആഗോള കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കും. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വടക്കൻ സമതലങ്ങളിലും ഹിമാലയൻ പ്രദേശങ്ങളിലും  കഠിനമായ ശൈത്യകാലത്തിനും മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു.

Climate changeClimateLa NinaIndian climate

