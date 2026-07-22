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SFI Protest: ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമം; രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് എസ്എഫ്ഐ, 24ന് ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കും

SFI Announced Strike: വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ പാർലമെന്റ് മാർച്ചിനുനേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ദേശീയതലത്തിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് എസ്എഫ്ഐ.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 22, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:18 PM IST
SFI Protest: ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമം; രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് എസ്എഫ്ഐ, 24ന് ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കും
Image Credit: SFI | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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SFI Protest: ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമം; രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് എസ്എഫ്ഐ, 24ന് ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കും
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