/SFI Protest: ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമം; രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് എസ്എഫ്ഐ, 24ന് ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കും

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ പാർലമെന്റ് മാർച്ചിനുനേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ദേശീയതലത്തിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് എസ്എഫ്ഐ. ജൂലൈ 24-ന് രാജ്യവ്യാപകമായി പഠിപ്പുമുടക്കി സമരം ചെയ്യും.
പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കുനേരെയുണ്ടായ അതിക്രമത്തിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന് പരാതി നൽകുമെന്നും സംഭവം അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി മുൻ ജഡ്ജിമാരും പ്രമുഖ വ്യക്തികളും അടങ്ങുന്ന 'പീപ്പിൾസ് കമ്മിഷൻ' രൂപീകരിക്കുമെന്നും എസ്എഫ്ഐ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജൂലൈ 22-ന് രാജ്യത്തെ ക്യാംപസുകളിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളും റാലികളും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി.
ജൂലൈ 23-ന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഇടപെടൽ ആവിശ്യപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ലോക്ഭവൻ മാർച്ചിന് ഡിവൈഎഫ്ഐ, സിഐടിയു, കിസാൻ സഭ എന്നീ സംഘടനകൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് ജൂലൈ 25-ന് പൊലീസുകാർക്ക് 'മെലഡി' മിഠായികൾ നൽകിയും, പൊലീസ് അതിക്രമത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തിയും പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നും എസ്എഫ്ഐ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.