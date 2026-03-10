English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Shanimol Usman Allegations: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാൻ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി പരാതി; ഹോട്ടല്‍ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകള്‍ അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പരാതിക്കാരൻ

Shanimol Usman flat fraud allegations: ബില്‍ഡറായ ജോസഫ് ചാക്കോയും അപ്പാര്‍ട്‌മെന്റ് ഉടമകളായ പ്രവാസി മലയാളികളുമാണ് പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 10, 2026, 05:05 PM IST
  • ജോസഫ് ചാക്കോക്കെതിരെ ഷാനിമോള്‍ ഉസമാനും കുടുംബവും കള്ളപ്പരാതി നല്‍കിയെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ആരോപണം
  • 215ലധികം അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകളുള്ള ക്രൗണ്‍ പ്ലാസയിലെ 20 അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകള്‍ ഷാനിമോളും കുടുംബവും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയെന്നാണ് പരാതി

ബെം​ഗളൂരു: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാനും കുടുംബാംഗങ്ങളും 100 കോടി വിലമതിക്കുന്ന ഹോട്ടല്‍ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകള്‍ അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായി പരാതി. ബംഗളൂരുവിലുള്ള ക്രൗണ്‍ പ്ലാസ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഹോട്ടല്‍-അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ ബില്‍ഡർ ജോസഫ് ചാക്കോ, അപ്പാര്‍ട്‌മെന്റ് ഉടമകളായ പ്രവാസി മലയാളികൾ എന്നിവരാണ് ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

കര്‍ണാടകയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന എഐസിസി സെക്രട്ടറി ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാനെ അപ്പാര്‍ട്‌മെന്റ് കൈയ്യേറാനുള്ള ഭൂമാഫിയയുടെ ശ്രമത്തിനെതിരെ സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ചാണ് സമീപിച്ചതെന്ന് പരാതിക്കാര്‍ പറയുന്നു. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാം എന്ന് ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാൻ ഉറപ്പ് നൽകി. പിന്നീട് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനും കുടുംബവും ക്രൗണ്‍ പ്ലാസ് ഫ്‌ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിലെ റസ്റ്റോറന്റും അപ്പാര്‍ട്‌മെന്റുകളും വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത് നടത്താന്‍ കരാറിലെത്തുകയായിരുന്നു.

പ്രതിമാസം 1,25,000 രൂപ വാടക നല്‍കാമെന്ന കരാർ പിന്നീട് മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ എന്ന് തിരുത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്ത ജോസഫ് ചാക്കോക്കെതിരെ ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാനും കുടുംബവും കള്ളപ്പരാതി നല്‍കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പറയുന്നത്. 215ലധികം അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകളുള്ള ക്രൗണ്‍ പ്ലാസയിലെ 20 അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകള്‍ ഷാനിമോളും കുടുംബവും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയെന്ന് പരാതിക്കാർ പറയുന്നു.

എംഒയുവും 11 മാസത്തെ കരാറും ഒപ്പുവച്ചിട്ടും അഡ്വാന്‍സ് നല്‍കിയില്ലെന്നും പരാതിക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു. ക്രൗണ്‍ പ്ലാസ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ എന്ന ബോര്‍ഡ് നീക്കം ചെയ്ത് പകരം 'Zeke Hotels' എന്ന പേരില്‍ വെബ്‌സൈറ്റും ഫോണ്‍ നമ്പറുകളും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും മുഴുവന്‍ കെട്ടിടവും സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയില്‍ എന്നപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

ബില്‍ഡര്‍ ജോസഫ് ചാക്കോയ്‌ക്കെതിരെ വ്യാജ പോലീസ് പരാതികള്‍ നല്‍കി ഇന്‍ജങ്ഷന്‍ നേടുകയും അതിന്റെ മറവില്‍ ബില്‍ഡറും അപ്പാര്‍ട്‌മെന്റുകളുടെ ഉടമകളായ പ്രവാസികളും കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിലധികമായി ഷാനിമോളും കുടുംബവും ഈ ഹോട്ടല്‍ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകള്‍ അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും പരാതിക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പ്രവാസികളായ അപ്പാര്‍ട്‌മെന്റ് ഉടമകള്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കര്‍ണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, റവന്യൂ മന്ത്രി, എനര്‍ജി മന്ത്രി, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി, എന്‍ആര്‍ഐ സെല്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്കും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും കെ.സി. വേണുഗോപാലും അടക്കമുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്കും പരാതി നല്‍കിയെന്നും പരാതികളിൽ ഒന്നുംതന്നെ നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നും ഇവര്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

