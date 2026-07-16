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ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ വേർപാട് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടം; അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ

സാമൂഹിക സേവനത്തിനും ഗോസംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി ജീവിത സമർപ്പിച്ചിരുന്ന ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച നടന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ വിയോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയടക്കമുള്ള നിരവധി പ്രമുഖർ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 16, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:41 AM IST
ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ വേർപാട് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടം; അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ വേർപാട് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടം; അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ
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