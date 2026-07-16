/ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ വേർപാട് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടം; അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ

രാഷ്ട്രസേവനത്തിനും, സാമൂഹിക സേവനത്തിനും, പശുസംരക്ഷണത്തിനുമായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക ബുധനാഴ്ച പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ലയിച്ചു. ഹിസാറിലെ അഗ്രോഹ ധാം എന്ന പുണ്യഭൂമിയിൽ ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര അഗ്രോഹയിലെ ഗോയങ്ക ഉദ്യാനത്തിൽ കണ്ണീരോടെ തന്റെ പിതാവിന്റെ അന്ത്യകർമങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു.
സാമൂഹിക സേവനത്തിനും ഗോസംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി ജീവിത സമർപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ (RSS) നിഷ്ഠയുള്ള സ്വയംസേവകനും എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ പിതാവുമായ ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ സംസ്കാരം ഇന്നലെ നടന്നു. ഹിസാറിലെ അഗ്രോഹ ധാമിലെ ഗോയങ്ക ഉദ്യാനത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യകർമങ്ങൾ നടന്നത്.
ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ, ഹരിയാന മന്ത്രിമാർ, നിരവധി എംപിമാർ, എംഎൽഎമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മുൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രി ഡോ. ഹർഷ് വർധൻ, ഹരിയാന കാബിനറ്റ് മന്ത്രി രൺബീർ ഗാംഗ്വ, രാജ്യസഭ എംപി സുഭാഷ് ബരാല, ഹാൻസി എംഎൽഎ വിനോദ് ഭ്യാന, മുൻ ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി കമൽ ഗുപ്ത, ആദംപൂർ എംഎൽഎ ചന്ദ്രപ്രകാശ്, രാജസ്ഥാനിലെ നൗഹർ എംഎൽഎ അമിത് ചാച്ചൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ഇത് കൂടാതെ ഹരിയാനയിൽ നിന്നും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയ്ക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു.
ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ ആശയങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ പറഞ്ഞു.
ശവസംസ്കാര വേളയിൽ ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ ഓർമ്മകളും ചിന്തകളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രഖ്യാപനംവും ഉണ്ടായി. ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഹിസാറിൽ 'ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക സർവകലാശാല' സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഒരു സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിൻറെ ജീവിതം, തത്ത്വചിന്ത, മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ സജീവമായി നിലനിർത്തുക എന്നാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അറിവിന്റെ കേന്ദ്രമായിരിക്കും ഈ സർവകലാശാല.
ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എസ്സൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയ്ക്ക് അനുശോചന സന്ദേശമയച്ചിരുന്നു. എഴുതി, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച സമയം അനുസ്മരിച്ചു.
"ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക ജിയുടെ നിരയാണവർത്ത അരിഞ്ഞത് അതിയായ ദുഃഖത്തോടെയാണെന്നും ഈ ദുഷ്കരമായ സമയത്ത് എന്തെ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും താങ്കളോടും മുഴുവൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പമുണ്ടെന്നുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചത്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ നിരവധി തവണ നേരിൽ കാണാനും ഇടപഴകാനും അവസരം ലഭിച്ചത് എന്റെ ഭാഗ്യമാണെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഹാർദ്ദപരമായ പെരുമാറ്റം എപ്പോഴും എന്റെ ഓർമ്മകലിൽ നിലനിൽക്കുമെന്നും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം സമൂഹത്തിന് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാനിന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചിരുന്നു.
ആർഎസ്എസും തങ്ങളുടെ സമർപ്പിത സ്വയമസേവകനായിരുന്ന ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക ജിയുടെ വിയോഗത്തിൽ സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭാഗവത്, സർക്കാർവാഹ് ദത്താത്രേയ ഹൊസബാലെ എന്നിവർ അഗാധ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും രാഷ്ട്രത്തിനും സമൂഹത്തിനും അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളെ അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്തു.
"പ്രശസ്ത സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ വിയോഗത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘം (RSS) അതേയ് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ജീവിതത്തിലുടനീളം പശുസരംക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് മോക്ഷം ലഭിക്കാനും ഈ ദുഃഖസമയത്ത് ഈ ദുഖഘട്ടം അതിജീവിക്കാൻ മുഴുവൻ ഗോയങ്ക കുടുംബത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കഴിയട്ടെയെന്നും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു." ഇതായിരുന്നു ആർഎസ്എസ് അനുശോചന സന്ദേശം.
ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയ്ക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ യോഗ ഗുരു ബാബാ രാംദേവും ഹിസാറിൽ എത്തിയിരുന്നു. അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ദുഃഖിതരായ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ചു അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ഗോയങ്ക കുടുംബത്തിലെ ഒരാളായിട്ട് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച ബാബ പറഞ്ഞത് തൻ ഈ കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ സഹോദരനാണെന്നാണ്.
ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്, ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത, ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിംഗ് ധാമി, ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിംഗ് സൈനി, മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഭൂപീന്ദർ സിംഗ് ഹൂഡ എന്നിവരുംൾപ്പെടെ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ വിയോഗത്തെ നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണെന്ന് അനുശോചിച്ചു.
ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്കയുടെ വ്യക്തിത്വം വളരെ പ്രചോദനാത്മകമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജൂലൈ 13 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് മുംബൈയിലെ സ്വവസതിയിൽ വച്ചായിരുന്നു ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ഗോയങ്ക അന്തരിച്ചത്.
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