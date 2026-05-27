/Karnataka Leadership Row: കർണാടകത്തിൽ സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞേക്കും

ഡൽഹിയിലെ കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന നിർണായക യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി, കെ സി വേണുഗോപാൽ, കർണാടക കോൺഗ്രസ് ചുമതലയുള്ള രൺദീപ് സുർജേവാല എന്നിവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
ബെംഗളൂരു: സിദ്ധരാമയ്യ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്നും ഉടൻ രാജിവെച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. രാഹുൽഗാന്ധി സ്ഥാനമൊഴിയാനായി സിദ്ധരാമയ്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സിദ്ധരാമയ്യയോട് രാജ്യസഭംഗമായി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവകമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നിർദ്ദേശിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഈ നിർദ്ദേശം ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് രാഹുൽ മുന്നോട്ട് വച്ചത്. രാഹുലിന്റെ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ സിദ്ധരാമയ്യ എതിർത്തില്ല എന്നാണ് സൂചന. ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ സിദ്ധരാമയ്യ ബെംഗളുരുവിലേക്ക് മടങ്ങിയതായും അദ്ദേഹം വ്യാഴാഴ്ച രാജിവെച്ചവക്കുമെന്നും അഭ്യൂഹമുണ്ട്.
കർണാടക കോൺഗ്രസിലെ അധികാരത്തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയേയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വികെ ശിവകുമാറിനെയും കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ദിരാഭവനിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറും കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖര്ഗെ, ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി എന്നിവരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്.
സർക്കാർ രണ്ടര വര്ഷം പിന്നിടുമ്പോൾ മുൻപ് നൽകിയ വാക്ക് അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിഷ്ടാനം നല്കാമെന്നത് പാലിക്കണം എന്നാണ് ഡികെ ശിവകുമാറിന്റെ നിലപാട്. എന്നാൽ താൻ തന്നെ 5 വർഷവും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരുമെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
എന്നാൽ നേതൃമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയാണ് നടന്നതെന്നും കർണാടകത്തിലെ രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് നടന്നതെന്നും ബാക്കിയെല്ലാം അഭ്യൂഹങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നുമാണ് കെസി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.