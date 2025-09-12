English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sikkim Landslide: സിക്കിം മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നാല് പേർ മരിച്ചു, മൂന്ന് പേരെ കാണാതായി; രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു

അപ്പർ റിംബിയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നാല് പേർ മരിക്കുകയും മൂന്ന് പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 12, 2025, 10:44 AM IST
  • ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്കിടെ ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചു
  • ഗയാൽഷിംഗിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഒരു വീട് മണ്ണിനടിയിലായി
  • വടക്കൻ സിക്കിമിൽ ഒന്നിലധികം മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്

  Sikkim Travel Guide : സിക്കിമിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോയാലോ? പോകേണ്ടത് എപ്പോൾ? കാണേണ്ടത് എന്തൊക്കെ?

Sikkim Landslide: സിക്കിം മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നാല് പേർ മരിച്ചു, മൂന്ന് പേരെ കാണാതായി; രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു

സിക്കിമിലെ യാങ്താങിനു സമീപമുള്ള അപ്പർ റിംബിയിൽ, ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നാല് പേർ മരിക്കുകയും മൂന്ന് പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മുങ്ങിയ ഹ്യൂം നദിക്ക് കുറുകെ, താൽക്കാലികമായി മരംകൊണ്ട് പാലം നിർമ്മിച്ച ശേഷം, ഗ്രാമവാസികളും എസ്എസ്ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസ് സംഘവും ചേർന്ന് പരിക്കേറ്റ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ ബാധിത പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു. ഇവരെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും, ചികിത്സയ്ക്കിടെ ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചു. മറ്റ് സ്ത്രീയുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്നും മൂന്ന് പേരെ ഇപ്പോഴും കാണാനില്ലെന്നും പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഗൈസിംഗ് ഷെറിംഗ് ഷെർപ അറിയിച്ചു.

ALSO READ: മണിപ്പൂരിൽ പൊലീസും ജനങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടി; സം​ഘർഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം നടക്കാനിരിക്കെ

ഗയാൽഷിംഗിൽ ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഒരു വീട് മണ്ണിനടിയിലായി. 45 കാരിയായ ബിഷ്ണു മായ എന്ന യുവതിയാണ് സംഭവത്തിൽ മരിച്ചത്. ഈ വർഷം ആദ്യം കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് വടക്കൻ സിക്കിമിൽ ഒന്നിലധികം മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 

