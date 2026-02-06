Silver Line Project Kerala: സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയിൽ അനുകൂല നിലപാടുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി: സില്വര് ലൈന് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര്. പദ്ധതിയുടെ പ്രായോഗികതയിലും പരിസ്ഥിതി ആഘാതത്തിലും ആശങ്ക നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് താല്പ്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കില് വിഷയം വീണ്ടും പരിഗണിക്കാമെന്ന് റെയില്വേ മന്ത്രി അശ്വനി വൈഷ്ണവ് രാജ്യസഭയില് വ്യക്തമാക്കി.
നിലവില് ഹൈ സ്പീഡ് റെയില് പദ്ധതിയും പരിഗണനയിലുണ്ട്. എന്നാല് കേരളത്തില് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി തുടരുകയാണെന്നും, പദ്ധതിക്കായി ഇതുവരെ കേവലം 14 ശതമാനം ഭൂമി മാത്രമാണ് ലഭ്യമായതെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സജീവമായ സഹകരണം ഉണ്ടായാല് റെയില്വേ പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രം സന്നദ്ധമാണ്.
കേരളത്തിലെ റെയില്വേ വികസനത്തില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പിന്തുണ കുറവാണെന്ന വിമര്ശനവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. ശബരിപാതയ്ക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് നടപടികളിലേക്ക് സംസ്ഥാനം കടന്നത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകളെ തുടര്ന്നാണെന്നും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില് കണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാകാം ഇതെന്നും മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കിയാല് മാത്രമേ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാവൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് കേന്ദ്രം. അഞ്ചര വര്ഷത്തിലേറെയായിട്ടും സില്വര് ലൈന് പദ്ധതിയുടെ ഡിപിആര് കേന്ദ്രം അംഗീകരിക്കുകയോ പൂര്ണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
2022-ലാണ് സാമൂഹികാഘാത പഠനത്തിനായി (SIA) സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ആദ്യ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നിയമപ്രകാരം ആറുമാസത്തിനുള്ളില് പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും, നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില് സില്വര് ലൈനിന്റെ കാര്യത്തില് ഇത് നടന്നില്ല. കാലാവധി കഴിഞ്ഞാല് വിജ്ഞാപനത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന കാര്യത്തില് നിയമപരമായ അവ്യക്തത നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.
2013-ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല് നിയമമനുസരിച്ച്, വിദഗ്ധ സമിതി അംഗീകരിച്ച റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ച് 12 മാസത്തിനുള്ളില് പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയില്ലെങ്കില് പഠന റിപ്പോര്ട്ട് റദ്ദാകും. എന്നാല് സില്വര് ലൈനിന്റെ കാര്യത്തില് പഠനം തന്നെ പൂര്ത്തിയാകാത്തതിനാല് ഈ ചട്ടം എങ്ങനെ ബാധകമാകുമെന്ന കാര്യത്തിലും സങ്കീര്ണതകള് നിലനില്ക്കുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.