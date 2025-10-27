SIR in India: രാജ്യവ്യാപക വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം; ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളവും

ഡൽഹി: രാജ്യവ്യാപകമായി വോട്ടർ പരിഷ്കരണ പട്ടിക തയാറാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ. ആദ്യ ഘട്ടം ബീഹാറിൽ എസ്ഐആർ വിജയകരമായിരുന്നു എന്നും,രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായ് എസ്ഐആർ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഇതിൽ കേരളവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആവശ്യമായ നടപടി ക്രമങ്ങൾ നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കും. ഡിസംബർ ഒൻപതിന് കരട് വോട്ടർ പട്ടികയും, 2026 ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് അന്തിമ വോട്ടർപട്ടികയും തയാറാക്കും. നിലവിലെ വോട്ടർ പട്ടിക മരവിപ്പിച്ചു. നവംബർ നാല് മുതൽ ഡിസംബർ നാല് വരെ തിവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം നടക്കുമെന്നും പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്രം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒൻപതാമത്തെ എസ്ഐആർ ആണിതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. 21 വർഷം മുൻപ് 2002 നും 2004 നും ഇടയിലാണ് അവസാനമായ് രാജ്യവ്യാപകമായ എസ്ഐആർ നടന്നത്. കുടിയേറ്റം, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വോട്ടർ ഐഡി, മരിച്ച വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കുക, വിദേശികളെ തെറ്റായി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാണ് വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ കാരണമെന്നും ഗ്യാനേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
