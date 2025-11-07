English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
SIR: വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം; സുപ്രീം കോടതി ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുക നവംബർ 11 ന്

തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം സുപ്രീം കോടതി നവംബർ 11 ന് പരിഗണിക്കും. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എസ് ഐ ആറിനെതിരായ ഹർജികൾ ആണ് പരിഗണിക്കുക.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 7, 2025, 05:21 PM IST
SIR: വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം; സുപ്രീം കോടതി ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുക നവംബർ 11 ന്

ഡൽഹി: തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം സുപ്രീം കോടതി നവംബർ 11 ന് പരിഗണിക്കും. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എസ് ഐ ആറിനെതിരായ ഹർജികൾ ആണ് പരിഗണിക്കുക. തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭരണ പാർട്ടിയായ ഡിഎംകെ നൽകിയ ഹർജിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെ ബിജെപി ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് പാർട്ടികൾ എതിർത്തിരുന്നു. തമിഴ്നാടിന്റെയും പശ്ചിമബംഗാളിന്റെയും മാതൃകയിൽ നിയമ പോരാട്ടം വേണമെന്നായിരുന്നു പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ബംഗാളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ റാലി നടത്തുന്നുണ്ട്. 

SIRSupreme Court

