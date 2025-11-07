SIR: വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം; സുപ്രീം കോടതി ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുക നവംബർ 11 ന്

ഡൽഹി: തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം സുപ്രീം കോടതി നവംബർ 11 ന് പരിഗണിക്കും. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എസ് ഐ ആറിനെതിരായ ഹർജികൾ ആണ് പരിഗണിക്കുക. തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭരണ പാർട്ടിയായ ഡിഎംകെ നൽകിയ ഹർജിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെ ബിജെപി ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് പാർട്ടികൾ എതിർത്തിരുന്നു. തമിഴ്നാടിന്റെയും പശ്ചിമബംഗാളിന്റെയും മാതൃകയിൽ നിയമ പോരാട്ടം വേണമെന്നായിരുന്നു പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ബംഗാളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ റാലി നടത്തുന്നുണ്ട്.
