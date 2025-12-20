Bangladesh: ബംഗ്ലാദേശിലെ സാഹചര്യം ആശങ്കാജനകം; ജനാധിപത്യം അപകടത്തിലെന്ന് ശശി തരൂർ

ഡൽഹി: ബംഗ്ലാദേശിലെ ക്രമസമാധാന നില തകരുന്നതിലും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അസഹിഷ്ണുതയിലും ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി എംപി ശശി തരൂർ. ബംഗ്ലാദേശിലെ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളും മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റവും ജനാധിപത്യത്തിനും പ്രാദേശിക സുസ്ഥിരതയ്ക്കും വലിയ ഭീഷണിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തനിന്ദ ആരോപിച്ച് ദിപു ചന്ദ്ര ദാസ് എന്ന ഹിന്ദു യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കി തീയിട്ട സംഭവം അങ്ങേയറ്റം ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് തരൂർ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ആൾക്കൂട്ട നീതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിനും ഗുണകരമല്ല. അയൽരാജ്യത്തെ ഈ സാഹചര്യം ഇന്ത്യയ്ക്കും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ബംഗ്ലാദേശിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളായ 'പ്രഥം ആലോ', 'ദ ഡെയ്ലി സ്റ്റാർ' എന്നിവയുടെ ഓഫീസുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഭീതിയോടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കുന്നതാണ്. സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് ഖുൽനയിലെയും രാജ്ഷാഹിയിലെയും ഇന്ത്യൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഹൈക്കമ്മീഷനുകൾ വിസ സേവനം നിർത്തിവെച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളെയും രോഗികളെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
1971-ലെ വിമോചന യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രപരമായ വെല്ലുവിളിയായി ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം മാറിയേക്കാമെന്ന് തരൂർ അധ്യക്ഷനായ വിദേശകാര്യ പാർലമെന്ററി സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഷേയ്ഖ് ഹസീന സർക്കാരിന്റെ പതനത്തിന് ശേഷം ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ശക്തികൾ തിരിച്ചുവരുന്നതും ചൈനയുടെയും പാക്കിസ്ഥാന്റെയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനവും ഇന്ത്യ ഗൗരവത്തോടെ കാണണമെന്നും കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.2026 ഫെബ്രുവരി 12-ന് ബംഗ്ലാദേശിൽ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, നിലവിലെ അക്രമാസക്തമായ അന്തരീക്ഷം ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ ബാധിക്കും.
