/Sivakasi Firecracker Explosion: ശിവകാശിക്ക് സമീപം അനധികൃത പടക്ക നിർമ്മാണശാലയിൽ സ്ഫോടനം; രണ്ട് മരണം, ഒരാൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

ശിവകാശി: ശിവകാശിക്ക് സമീപം അനധികൃത പടക്ക നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ശിവകാശിക്ക് സമീപമുള്ള ചെങ്കമലപ്പട്ടിയിൽ റാംപ്രകാശ് എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കേന്ദ്രത്തിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. റാംപ്രകാശും (38), മീനമ്പട്ടി സ്വദേശി ഇന്നാസിമുത്തുവും (44) ആണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. ഇരുവരും സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു.
സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ അനധികൃതമായി ടിൻ ഷെഡിൽ പടക്ക നിർമ്മാണം നടന്നുവരികയായിരുന്നു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വരെ ശക്തമായ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. ആകാശത്തേക്ക് കനത്ത വെളുത്ത പുക ഉയർന്നതോടെ പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിലാകുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തിൽ 90 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ രാമചന്ദ്രൻ എന്നയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ശിവകാശി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇയാളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നാണ് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചത്. സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയ അഗ്നിശമന സേന തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി.
അനധികൃത പടക്ക നിർമ്മാണം തടയാൻ അധികൃതർ നിരന്തരം പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നത് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.