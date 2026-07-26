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Sivakasi Firecracker Explosion: ശിവകാശിക്ക് സമീപം അനധികൃത പടക്ക നിർമ്മാണശാലയിൽ സ്ഫോടനം; രണ്ട് മരണം, ഒരാൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

90 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ രാമചന്ദ്രൻ എന്നയാൾ ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 26, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:46 PM IST
Sivakasi Firecracker Explosion: ശിവകാശിക്ക് സമീപം അനധികൃത പടക്ക നിർമ്മാണശാലയിൽ സ്ഫോടനം; രണ്ട് മരണം, ഒരാൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ
Image Credit: sivakasi explosion | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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