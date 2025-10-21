English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Navi Mumbai Fire Outbreak: നവി മുംബൈയിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ തീപിടിത്തം; നാല് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ മരിച്ചു

Navi Mumbai Fire Outbreak: നവി മുംബൈയിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ തീപിടിത്തം; നാല് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ മരിച്ചു

Navi Mumbai Residential Building Fire Outbreak: വാഷിയിലെ സെക്ടർ 14ലെ റഹേജ റസിഡൻസിയിലാണ് പുലർച്ചെ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 21, 2025, 11:20 AM IST
  • പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്
  • അപകടകാരണം വ്യക്തമല്ല

Navi Mumbai Fire Outbreak: നവി മുംബൈയിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ തീപിടിത്തം; നാല് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ മരിച്ചു

മുംബൈ: നവി മുംബൈയിൽ അപ്പാർട്മെന്റ് കോംപ്ലക്സിൽ തീപിടിത്തം. വാഷിയിലാണ് അപ്പാർട്മെ‍ന്റ് കോംപ്ലക്സിന് തീപിടിച്ചത്. അപകടത്തിൽ മൂന്ന് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ആറ് വയസുള്ള കുട്ടിയും മരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് സൂചന. വാഷിയിലെ സെക്ടർ 14ലെ റഹേജ റസിഡൻസിയിലാണ് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. തീപിടിക്കാനുണ്ടായ കാരണം വ്യക്തമല്ല. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.

