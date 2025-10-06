Jaipur SMS Hospital Fire Accident: രാജസ്ഥാനിൽ ആശുപത്രിയിൽ തീപിടുത്തം: 6 രോഗികൾ വെന്തുമരിച്ചു

ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാനിൽ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ 6 രോഗികൾ വെന്തുമരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ജയ്പൂരിലെ എസ്എംഎസ് ആശുപത്രിയിലാണ്.
സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ് ദുരന്ത കാരണമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. മരിച്ചവരിൽ 2 സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതായും ആശുപത്രി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീപിടുത്തത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അഞ്ചുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മരിച്ചത് ഗുരുതര രോഗാവസ്ഥയുള്ളവരാണ്.
പരിക്കേറ്റവരെ മറ്റു ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രിയിൽ ഫോറൻസിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണ്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലമാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്നും അത് പെട്ടെന്ന് പടരുകയും വാർഡിലുടനീളം വിഷവാതകം നിറയുകയും ചെയ്തതായി ആശുപത്രിയിലെ ട്രോമ സെന്ററിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഡോക്ടർ അനുരാഗ് ധാക്കഡ് പറഞ്ഞു.
രണ്ടാം നിലയിലെ ട്രോമ സെന്ററിൽ രണ്ട് ഐസിയുകളുണ്ട്: ഒരു ട്രോമ ഐസിയുവും ഒരു സെമി-ഐസിയുവും. അവിടെ 24 രോഗികളുണ്ടായിരുന്നു. ട്രോമ ഐസിയുവിൽ 11 പേരും സെമി-ഐസിയുവിൽ 13 പേരും. ട്രോമ ഐസിയുവിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കാരണം തീ പിടിക്കുകയും അത് വേഗത്തിൽ പടർന്ന് വിഷവാതകം നിറയുകയായിരുന്നുവെന്നും ഡോ. ധാക്കഡ് പറഞ്ഞു.
നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർമാരും വാർഡ് ബോയ്സും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചേർന്ന് ട്രോളികൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുന്നത്ര രോഗികളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പലരെയും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഗുരുതര നിലയിലായിരുന്ന ആറ് രോഗികളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഡോ. ധാക്കഡ് പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റ അഞ്ച് പേരുടെ നില ഇപ്പോഴും ഗുരുതരമാണ്. മരിച്ചവരിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളും നാല് പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
