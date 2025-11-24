English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Tenkasi Bus Accident: തെങ്കാശിയില്‍ സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് ആറ് മരണം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

Tenkasi Bus Accident: തെങ്കാശിയില്‍ സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് ആറ് മരണം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

പരിക്കേറ്റവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 24, 2025, 01:42 PM IST
  • ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ രണ്ട് ബസുകളും പൂർണ്ണമായും തകർന്നു.
  • അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളുടെയും മറ്റും നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്.

Tenkasi Bus Accident: തെങ്കാശിയില്‍ സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് ആറ് മരണം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

തമിഴ്നാട്: തെങ്കാശിയിൽ സ്വകാര്യ ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ആർ പേർ മരിച്ചു. നാൽപതോളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മധുരയിൽ നിന്ന് സെൻകോട്ടയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസും തെങ്കാശിയിൽ നിന്ന് കോവിൽപട്ടിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന മറ്റൊരു ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ രണ്ട് ബസുകളും പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളുടെയും മറ്റും നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. മധുരയിൽ നിന്ന് സെൻകോട്ടയിലേക്ക് പോയ ബസിന്റെ ഡ്രൈവർ അശ്രദ്ധമായും അമിത വേ​ഗതയിലും വാഹനമോടിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. 

Also Read: G20 Summit: ജി20 ഉച്ചകോടിയിലെ കൂടിക്കാഴ്ച; വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ കാനഡയും ഇന്ത്യയും

പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്നും മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. പോലീസ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ദൃക്‌സാക്ഷി മൊഴികളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Bus accidentAccident newsTenkasi AccidentAccident deathതെങ്കാശി അപകടം

