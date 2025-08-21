Drown To Death: കുളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ആറ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ മുങ്ങിമരിച്ചു

ആന്ധ്രാപ്രദേശ്: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കര്ണൂലില് സ്കൂള് കുട്ടികള് മുങ്ങിമരിച്ചു. ആറ് സ്കൂൾ കുട്ടികളാണ് മുങ്ങിമരിച്ചത്. ചിഗേലി ഗ്രാമത്തിൽ ബുധനാഴ്ചയാണ് ദാരുണ സംഭവമുണ്ടായത്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിന് സമീപത്തെ കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ കുട്ടികളാണ് മുങ്ങിമരിച്ചത്. ആറ് പേരും നീന്തുന്നതിനിടെ കുളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു. എല്ലാവരും 10 വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെന്നാണ് വിവരം. ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളാണ് മരിച്ച ആറുപേരുമെന്നാണ് വിവരം.
