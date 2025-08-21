English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Drown To Death: കുളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ആറ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ മുങ്ങിമരിച്ചു

Andhra Pradesh News: ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിന് സമീപത്തെ കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ കുട്ടികളാണ് മുങ്ങിമരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 21, 2025, 01:01 PM IST
  • ആറ് പേരും നീന്തുന്നതിനിടെ കുളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു
  • എല്ലാവരും 10 വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെന്നാണ് വിവരം

Read Also

  1. Drown Death: വാളയാർ ഡാമിൽ കാണാതായ മൂന്ന് വിദ്യാർഥികളുടെയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

Trending Photos

Gold price Today 21 August 2025: സ്വർണവില 12 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉയർന്നു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ
6
Gold price today
Gold price Today 21 August 2025: സ്വർണവില 12 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉയർന്നു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഇന്നും കുറഞ്ഞു; 12 ദിവസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞ് 2,320 രൂപ
6
Gold price
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഇന്നും കുറഞ്ഞു; 12 ദിവസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞ് 2,320 രൂപ
Horoscope Today: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope
Horoscope Today: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Iron Rich Foods: മുടികൊഴിച്ചിലാണോ പ്രശ്നം? അയൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ചേർത്തോളൂ
6
Hair Fall
Iron Rich Foods: മുടികൊഴിച്ചിലാണോ പ്രശ്നം? അയൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ചേർത്തോളൂ
Drown To Death: കുളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ആറ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ മുങ്ങിമരിച്ചു

ആന്ധ്രാപ്രദേശ്: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കര്‍ണൂലില്‍ സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു. ആറ് സ്കൂൾ കുട്ടികളാണ് മുങ്ങിമരിച്ചത്. ചി​ഗേലി ​ഗ്രാമത്തിൽ ബുധനാഴ്ചയാണ് ദാരുണ സംഭവമുണ്ടായത്. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിന് സമീപത്തെ കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ കുട്ടികളാണ് മുങ്ങിമരിച്ചത്. ആറ് പേരും നീന്തുന്നതിനിടെ കുളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു. എല്ലാവരും 10 വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെന്നാണ് വിവരം. ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളാണ് മരിച്ച ആറുപേരുമെന്നാണ് വിവരം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Drown to deathAndhra Pradeshവിദ്യാർഥികൾ മുങ്ങി മരിച്ചു

Trending News