Jammu Kashmir: ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഭീകരരുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ; സൈനികന് വീരമൃത്യു, രണ്ട് തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ന്യൂഡൽഹി: ജമ്മു കശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാർ ജില്ലയിൽ സുരക്ഷാസേനയും ഭീകരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പരിക്കേറ്റ സൈനികൻ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. കിഷ്ത്വാർ ജില്ലയിലെ ചാത്രൂ മേഖലയിലെ സിംഹപോറ പ്രദേശത്താണ് സുരക്ഷാ സേനയും ഭീകരരുമായി ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സുരക്ഷാ സേന രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചിരുന്നു.

പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണെന്ന് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കിഷ്ത്വാർ ജില്ലയിലെ ചാത്രൂ മേഖലയിൽ നാല് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരരർ എത്തിയെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് സ്യൈം പ്രദേശം വളഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ പോലീസും സൈനിക അർദ്ധ സൈനിക വിഭാ​ഗങ്ങളും ചേർന്ന് പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തി.

Op Trashi

Contact has been established with #terrorists during a joint #operation with @JmuKmrPolice at #Chhatru, #Kishtwar today morning.

Additional troops have been inducted, and operations are ongoing to neutralize the terrorists.@adgpi@NorthernComd_IA

— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) May 22, 2025