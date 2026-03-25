Sonia Gandhi: ആരോഗ്യനില മോശം; മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി: ആരോഗ്യനില മോശമായതിനാൽ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ ആശുപത്രീയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ ഗംഗാറാം ആശുപത്രീയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് എന്നാണെങ്കിലും കൂടുതൽ വ്യക്തതയില്ല. സോണിയ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം രാഹുയോൾ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമുണ്ട്. വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സോണിയ ഗാന്ധി. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടക്കുകയാണ്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ശ്വാസ തടസവും ചുമയും കാരണം സോണിയ ഗാന്ധിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാൽ സോണിയ ഗാന്ധിയെ പലതവണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
