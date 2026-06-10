/മമതയുടെ ടിഎംസി കോൺഗ്രസിലേക്കോ? ബിജെപിക്കെതിരേ ഒന്നിക്കണമെന്ന് മമതയോട് സോണിയ

ബിജെപിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ടിഎംസി നേതാവ് മമത ബാനർജിയോട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ഡൽഹിയിലെ ജൻപഥിലുള്ള സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം ചർച്ചയായത്.
ഇന്ത്യാ സഖ്യ നേതാക്കൾ തിങ്കളാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ യോഗം ചേർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് സോണിയയും മമതയും വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച ടിഎംസി നേതാവും ലോക്സഭാ എംപിയുമായ അഭിഷേക് ബാനർജി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ടിഎംസി നേതാക്കളും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും തുടർച്ചയായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതോടെ ടിഎംസി കോൺഗ്രസിൽ ലയിക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അത്തരമൊരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ചകളെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അഭിഷേക് ബാനർജിയും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളും 2029ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും ചർച്ചയായതായാണ് വിവരം. അതേസമയം, കോൺഗ്രസിൽ ലയിക്കുമെന്ന വാർത്തകൾ ടിഎംസിയും തള്ളി. സമീപകാല ചർച്ചകളെല്ലാം ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ടിഎംസി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.
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