Sonia Gandhi Health Update: ആരോഗ്യപരിശോധനകൾക്കായി ഗുരുഗ്രാമിലെ മേദാന്ത ആശുപത്രിയിലാണ് സോണിയ ഗാന്ധി ചികിത്സ തേടിയത്.
ന്യൂഡൽഹി: ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധി മടങ്ങി. ആരോഗ്യപരിശോധനകൾക്കായി ഗുരുഗ്രാമിലെ മേദാന്ത ആശുപത്രിയിലാണ് സോണിയ ഗാന്ധി ചികിത്സ തേടിയത്. സോണിയ ഗാന്ധിയെ പതിവ് പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയയാക്കിയെന്നും തുടർന്ന് അവർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതായും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് വ്യക്തമാക്കി.
അണുബാധയെത്തുടർന്ന് മാർച്ച് 24ന് സോണിയ ഗാന്ധിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജനുവരി മാസത്തിൽ ശ്വാസതടസ്സവും ചുമയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അവർ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ കടുത്ത തണുപ്പും വായുമലിനീകരണവും അന്ന് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വർഷവും സമാനമായ രീതിയിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ അലട്ടിയിരുന്നു. 2025 ഫെബ്രുവരിയിലും ജൂണിലും ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് സോണിയ ഗാന്ധിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. 79കാരിയായ സോണിയ ഗാന്ധി നിലവിൽ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ എംപി ആണ്.
