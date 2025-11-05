English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Karur Stampede: കരൂർ ദുരന്തത്തിന് കാരണം സ്റ്റാലിനും, ഡിഎംകെയും; ആരോപണവുമായ് വിജയ്

Karur Stampede: കരൂർ ദുരന്തത്തിന് കാരണം സ്റ്റാലിനും, ഡിഎംകെയും; ആരോപണവുമായ് വിജയ്

കരൂർ ദുരന്തത്തിന് കാരണം സ്റ്റാലിനും, ഡിഎംകെയുമാണെന്ന ആരോപണവുമായ് ടിവികെ നേതാവ് വിജയ്. മഹാബലിപുരത്ത് ചേര്‍ന്ന ടിവികെ ജനറല്‍ കൗണ്‍സിലിന് പിന്നാലെയാണ് വിജയ്‌യുടെ പ്രതികരണം.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 5, 2025, 07:31 PM IST
  • മഹാബലിപുരത്ത് ചേര്‍ന്ന ടിവികെ ജനറല്‍ കൗണ്‍സിലിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമേയം പാസാക്കിയത്.
  • കരൂർ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം സജ്ജീവമല്ലാതിരുന്ന ടിവികെ, അടുത്തിടെ 28 അംഗ നിർവ്വാഹക സമിതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു.

  1. Karur Rally Stampede: കരൂർ റാലി ദുരന്തം; അനുശോചനം അറിയിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും

കരൂർ ദുരന്തത്തിന് കാരണം സ്റ്റാലിനും, ഡിഎംകെയുമാണെന്ന ആരോപണവുമായ് ടിവികെ നേതാവ് വിജയ്. മഹാബലിപുരത്ത് ചേര്‍ന്ന ടിവികെ ജനറല്‍ കൗണ്‍സിലിന് പിന്നാലെയാണ് വിജയ്‌യുടെ പ്രതികരണം. തൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ റാലികളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നും, ജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ജനറൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ടിവികെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വിജയിയെ ആണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാബലിപുരത്ത് ചേര്‍ന്ന ടിവികെ ജനറല്‍ കൗണ്‍സിലിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യ ശ്രമങ്ങൾ ടിവികെ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയ് തന്നെയെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കരൂർ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം അത്ര സജ്ജീവമല്ലാതിരുന്ന ടിവികെ, അടുത്തിടെ 28 അംഗ നിർവ്വാഹക സമിതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. നിര്‍വാഹക സമിതി രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ പ്രധാന യോഗമാണ് മഹാബലിപുരത്ത് നടന്നത്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Karur StampedeVijayTVK

