Vijay TVK Rally: വിജയ്‌യുടെ റാലിയിൽ തിക്കും തിരക്കും; 36 മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു

Karur Stampede TVK Rally: മരിച്ചവരിൽ 8 കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 27, 2025, 10:38 PM IST
  • ടിവികെയുടെ കരൂരിൽ നടന്ന റാലിയിലാണ് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്.
  • നിരവധി പേർ കുഴഞ്ഞുവീണുവെന്നും റിപ്പോർട്ട്.
  • മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് ആശങ്ക.

Vijay TVK Rally: വിജയ്‌യുടെ റാലിയിൽ തിക്കും തിരക്കും; 36 മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു

തമിഴക വെട്രി കഴകം പ്രസിഡന്‍റായ നടൻ വിജയ്‌ നയിച്ച റാലിയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 36 മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരിച്ചവരിൽ 8 കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ടിവികെയുടെ കരൂരിൽ നടന്ന റാലിയിലാണ് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. നിരവധി പേർ കുഴഞ്ഞുവീണുവെന്നും റിപ്പോർട്ട്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് ആശങ്ക. 

സെന്തിൽ ബാലാജി കരൂർ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ മന്ത്രിയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ക്രമസമാധന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപിയും കരൂരിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് പലരും കുഴഞ്ഞുവീഴുന്നതിനാൽ പ്രസം​ഗത്തിനിടെ വിജയ് ടിവികെ നേതാക്കളോട് ആംബുലൻസ് വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ജനക്കൂട്ടം നിയന്ത്രണാതീതം ആയതോടെ പൊലീസിന്റെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട വിജയ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

