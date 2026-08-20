/Student Protest: വിദ്യാർഥി സമരത്തിലെ പോലീസ് അതിക്രമം; അന്വേഷണത്തിന് ഉന്നതാധികാര സമിതി രൂപീകരിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിലും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾക്കുനേരെ പോലീസും പാരാമിലിട്ടറിയും ഉൾപ്പെടുന്ന സുരക്ഷാസേന അതിക്രമം കാണിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. സുപ്രീം കോടതിയിൽനിന്ന് വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് സുഭാഷ് റെഡ്ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ചംഗ ഉന്നതാധികാര സമിതിക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്താണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയിലെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രവിശങ്കർ ഝാ, ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽനിന്ന് വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് ശൈലേന്ദ്ര കൗർ എന്നീ ഹൈക്കോടതി മുൻ ജഡ്ജിമാർക്കു പുറമേ സിബിഐ മുൻ ഡയറക്ടർ ഋഷികുമാർ ശുക്ല, ഐ.ആർ. ബിഷ്ണോയി എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.
പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകളോ ഇലക്ട്രിക് ബാറ്റണുകളോ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും, സുരക്ഷാസേനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനാവശ്യമായ ബലപ്രയോഗമോ അതിക്രമങ്ങളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഈ വിദഗ്ധ സമിതി വിശദമായി പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകും.
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