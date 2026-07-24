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CJP Protest: വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമത്തിൽ രണ്ട് ഹർജികൾ പരി​ഗണിക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി; തിങ്കളാഴ്ച വാദം കേൾക്കും

Student Protest Delhi: മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ സമർപ്പിച്ച രണ്ട് ഹർജികളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിലേക്കെത്തുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 24, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:37 PM IST
CJP Protest: വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമത്തിൽ രണ്ട് ഹർജികൾ പരി​ഗണിക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി; തിങ്കളാഴ്ച വാദം കേൾക്കും
Image Credit: SC | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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