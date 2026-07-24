ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്തർ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധക്കാർക്കുനേരെ പോലീസ് അതിക്രമം ഉണ്ടായെന്ന ഹർജികളിൽ തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രീംകോടതി വാദം കേൾക്കും. വിഷയത്തിന്റെ അടിയന്തര സ്വഭാവവും ഗൗരവവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ സമർപ്പിച്ച രണ്ട് ഹർജികളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിലേക്കെത്തുന്നത്.
അടിയന്തരമായി കേസ് പരിഗണിക്കണമെന്ന അഭിഭാഷകന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഹർജികൾ തിങ്കളാഴ്ചയിലേക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിർദ്ദേശിച്ചത്. കോക്ക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ജന്തർ മന്തറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധത്തിലെ പോലീസ് നടപടിക്കെതിരായ ഹർജി ജൂലൈ 22-ന് പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ഇതേ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഹർജികളിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പോലീസിനോട് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.
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