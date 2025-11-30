Subhash Chandra 75th Birthday: ധാന്യ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് മാധ്യമ രാജാവ് വരെ - ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ടിവി ചാനലായ സീ യുടെ സ്ഥാപകൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര തൻ്റെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്ത കഥ

ദില്ലി: സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ ലോകത്തിൻ്റെ കുലപതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ടെലിവിഷൻ വിപ്ലവത്തിന് അടിത്തറയിട്ട ഒരു ദീർഘദർശിയായ സംരംഭകനായാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. 1950 നവംബർ 30-ന് ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിൽ ജനിച്ച സുഭാഷ് ചന്ദ്ര തൻ്റെ കഠിനാധ്വാനവും നൂതന ചിന്തയും കൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ വ്യാപാരിയിൽ നിന്ന് ശതകോടീശ്വരനായ മാധ്യമ വ്യവസായിയായി വളർന്നു.
കൃഷിയോടും വ്യാപാരത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബ പശ്ചാത്തലം
1983-ൽ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി (FCI) ധാന്യം സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കരാർ നേടിയപ്പോഴാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ ബിസിനസ് വിജയം ലഭിച്ചത്. ഇവിടെയും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആധുനികവും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ളതുമായ ചിന്ത അവതരിപ്പിച്ചു. ധാന്യം ഗോഡൗണിൽ സംഭരിക്കുന്നതിന് പകരം തുറന്ന സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഒരു ആശയം നൽകി. പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ലാമിനേറ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ധാന്യം മൂടാനുള്ള വഴിയാണ് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചത്.
സുഭാഷ് ചന്ദ്ര എഫ്സിഐയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും പ്രത്യേക ഷീറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്ന് യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകാനായി അവരെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് അയച്ച അദ്ദേഹം വിജയകരമായി ലാമിനേറ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അമ്യൂസ്മെൻ്റ് പാർക്ക്
ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള വിജയകരമായ പരീക്ഷണത്തിന് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അമേരിക്കയിലെ ഡിസ്നിലാൻഡിൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രയ്ക്ക് മറ്റൊരു പുതിയ ആശയം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം വടക്കൻ മുംബൈയിൽ നൂറുകണക്കിന് ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങുകയും 1989-ൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അമ്യൂസ്മെൻ്റ് പാർക്കായ എസ്സെൽ വേൾഡ് (Essel World) സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. എസ്സെൽ വേൾഡ് ഒരു വലിയ വിജയമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, ഇത് വിനോദ ബിസിനസ്സിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ, 1992-ൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ടിവി ചാനലായ സീ ടിവിക്ക് (Zee TV) തുടക്കമിട്ടു. ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ദൂരദർശന് ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ വലിയ തീരുമാനം എടുത്തത്.
സ്വപ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാം എന്ന് യുവ സംരംഭകരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും, ധൈര്യത്തിൻ്റെയും, വിജയത്തിൻ്റെയും പ്രചോദനാത്മകമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ കഥ. വളരെ ചെറിയ ഒരു ചുവടുവെപ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, തൻ്റെ അഭിലാഷം കൊണ്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിന് (Essel Group) രൂപം നൽകി, ഇത് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു വലിയ പേരാണ്.
ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ വ്യവസായത്തിൽ വിപ്ലവം കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തി
സർക്കാർ ചാനലുകൾ മാത്രമായിരുന്നു വിനോദത്തിൻ്റെ ഏക ഉറവിടം, അപ്പോഴാണ് സീ ടിവി (Zee TV) വീടുകളിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എത്തിച്ചത്. ബോളിവുഡ് സിനിമകൾ, സീരിയലുകൾ, വാർത്തകൾ, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ എന്നിവ സീ ടിവിയിലൂടെ വീടുകളിൽ എത്തി. ഇത് ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ വ്യവസായത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുകയും ചെയ്തു.
വിവിധ മേഖലകളിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര തൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംരംഭകത്വത്തിന് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഒരിക്കലും തോൽവി സമ്മതിച്ചില്ല, എപ്പോഴും പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി. അദ്ദേഹം സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ-ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നു. ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ ചരിത്രത്തിലെ മായാത്ത ഒരു പേരാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്ന വ്യക്തിയുടെ വിജയമാണ്. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഇന്നും പൂർണ്ണ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ സജീവമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ വരും തലമുറയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് തുടരും.
ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ: സീ സ്ഥാപകൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര എങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചു? അദ്ദേഹം തന്നെ പങ്കുവെച്ച കഥ
സംഗ്രഹം: ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ ജന്മദിനം (Dr. Subhash Chandra Birthday): ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യ ടിവി വ്യവസായത്തിന് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകിയ മാർഗ്ഗദർശിയായ സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്. 1950 നവംബർ 30-ന് പഞ്ചാബിലെ (ഇപ്പോൾ ഹരിയാന) ആദംപൂരിൽ ജനിച്ച സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഗോയങ്ക (Subhash Chandra Goenka) 1992-ൽ സീ ടിവി സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ സ്വകാര്യ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകൾക്ക് (Satellite Channels) തുടക്കമിട്ടു.
ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ ജന്മദിനം: സീയുടെ സ്ഥാപകൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഇന്ന് തൻ്റെ 75-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. 1950 നവംബർ 30-ന് പഞ്ചാബിലെ (ഇപ്പോൾ ഹരിയാന) ആദംപൂരിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. 1992-ൽ സീ ടിവി സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഇന്ത്യയിൽ സ്വകാര്യ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു. ഡോ. ചന്ദ്രയ്ക്ക് നിരവധി ഓണററി ബിരുദങ്ങളും, ഇൻഡസ്ട്രി അവാർഡുകളും, പൗര ബഹുമതികളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2004-ൽ FICCI അദ്ദേഹത്തെ 'ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യൻ എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇയർ' ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തു. 1999-ൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് 'ബിസിനസ്മാൻ ഓഫ് ദി ഇയർ' പദവി നൽകി. ഇതേ വർഷം തന്നെ ഏണസ്റ്റ് & യംഗ് അദ്ദേഹത്തെ 'ഓണ്ട്രപ്രണർ ഓഫ് ദി ഇയർ' (Entrepreneur of the Year) ആയി ആദരിക്കുകയും, ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ് സമ്മിറ്റ് 'എൻ്റർപ്രൈസ് സിഇഒ ഓഫ് ദി ഇയർ' അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെ നേരിട്ടു?
പ്രതിസന്ധികളെ താൻ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു എന്ന് സീയുടെ സ്ഥാപകൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി. തനിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കഥകൾ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: "1983 വരെ ഞാൻ ദില്ലിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ദില്ലിയിൽ ഹിന്ദി കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകും, കാരണം ദില്ലിയിലെ ബിസിനസ് ഭാഷകളിൽ ഒന്ന് ഹിന്ദിയാണ്. എന്നാൽ മുംബൈയിലെ ബിസിനസ് ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമാണ്, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെയധികം തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത്. ആളുകൾ ചിരിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ ചിരി എന്നെ ഒരിക്കലും വിഷമിപ്പിച്ചില്ല. വിഷമം തോന്നാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു: ഇത് എൻ്റെ മാതൃഭാഷയല്ല . എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയാലും പ്രശ്നമില്ല.
